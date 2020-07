Cartea lansata de nepoata lui Trump, vanduta in peste 950.000 de exemplare in prima zi de lansare. Presedintele SUA prezentat drept un mincinos patologic si un narcisist

Autoarea "Too Much and Never Enough", Mary Trump, care este psiholog, il acuza pe presedintele american de faptul ca a contribuit la fragilizarea tatalui sau, Fred Trump Jr, fratele lui Donald Trump Mai mare ca Donald, Fred Trump Jr a murit in 1981, la varsta de 42 de ani, de o criza cardiaca pe care familia sa apus-o pe seama alcoolismului de care suferea de zece ani.Fred Jr a primit rau presiunea familiei, care-l impingea sa munceasca alaturi de tatal sau in promovarea imobiliara, in timp ce el aspira sa devina pilot de avion Una dintre numeroasele carti despre Donald Trump publicate dupa alegerea acestuia presedinte al Statelor Unite, lucrarea este prima scrisa de catre un membru al clanului, cu o libertate de ton inedita.Cele 950.000 de exemplare vandute intr-o singura zi, marti, inclusiv cele precomandate, dar si versiuni audio si digitale, constituie un record pentru Editura Simon & Schuster, a anuntat aceasta intr-un comunicat, miercuri.Casa Alba a catalogat cartea drept "mincinoasa" si plina de " acuzatii " fara fundament.Alt frate al lui Donald Trump, Robert, a sesizat justitia cu scopul de a impiedica publicarea cartii, insa in zadar.Simon & Schuster a comandat noi tiraje, pana la 1,15 milioane de exemplare tiparite, numai pentru piata europeana.Cartea se afla pe primul loc la vanzari pe site-ul Amazon in Canada si Australia.