Cartofii prajiti belgieni ar putea intra in patrimoniul mondial UNESCO

In 2014, regiunea flamanda, unde se vorbeste olandeza, a inclus cartofii prajiti in patrimoniul sau cultural si imaterial. Belgia poate inainta UNESCO cate o propunere la fiecare doi ani, fiecare regiune facand pe rand sugestii, potrivit relatarilor din presa. Anul viitor, va fi randul Flandrei.Cultura belgiana a berii a fost inclusa de UNESCO pe lista patrimoniului umanitatii in 2016 - iar cartofii prajiti ar trebui sa-i urmeze exemplul, a spus Bernard Lefevre, presedintele unei uniuni care reprezinta proprietarii standurilor de cartofi prajiti (Unafri).''Cultura cartofilor prajiti are radacini in noi toti. Este o obisnuinta, asemenea valorilor fixe din vietile noastre. Si probabil tocmai datorita acestui lucru trebuie sa continuam a o proteja'', a declarat acesta pentru agentia de presa Belga.