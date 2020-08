Casa Alba spulbera orice scenariu privind amanarea alegerilor prezidentiale din SUA: "Presedintele doreste ca acestea sa aiba loc pe 3 noiembrie"

Seful de personal al Casei Albe, Mark Meadows, a spus ca Trump si-a exprimat ingrijorarea referitoare la votul prin coresponenta, atunci cand a facut referire la amanarea scrutinului."Vom organiza alegerile pe 3 noiembrie, iar presedintele va castiga", a afirmat Meadows la emisiunea "Face the Nation" de la televiziunea CBS.Consilierul pentru campania prezidentiala Jason Miller a exprimat acelasi punct de vedere la emisiunea "Fox News Sunday", afirmand: "Alegerile vor avea loc pe 3 noiembrie, iar presedintele doreste ca acestea sa aiba loc pe 3 noiembrie".Trump a sugerat joi ca alegerile sa fie amanate, o idee respinsa imediat atat de democrati cat si de republicanii din Congres, singurul for care are autoritatea de a schimba data scrutinului.