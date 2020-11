Casele de pariuri o dau pe Maia Sandu castigatoare a prezidentialelor din Republica Moldova

Cote pariuri

Aceeasi casa de pariuri i-a acordat lui Igor Dodon cota de 3.00.La alta casa de pariuri, Maia Sandu are cota 1.45, in timp ce Igor Dodon este cotat la 2.65.Maia Sandu, liderul opozitiei, a castigat primul tur al alegerilor prezidentiale din Republica Moldova.Presedintele in exercitiu al Republicii Moldova, socialistul Igor Dodon, si candidatul Partidului Actiune si Solidaritate, pro-europeana Maia Sandu, se vor confrunta in turul al doilea al alegerilor prezidentiale, potrivit datelor prezentate de Comisia Electorala Centrala (CEC).Maia Sandu a refuzat orice dezbatere electorala cu oponentul ei in cele doua saptamani premergatoare turului II.In cadrul unei conferinte de presa sustinute luni, 9 noiembrie, Maia Sandu a afirmat ca Igor Dodon "toarna minciuni, ameninta primari si functionari publici, invrajbeste societatea si seamana ura"."Cu asemenea personaj nu mai avem ce discuta. (...) Singurele dezbateri pe care le mai poate avea sunt cele cu procurorii, despre actele de coruptie , schemele in care este implicat (...). Dupa alegeri voi cere insistent ca (Igor Dodon) sa fie anchetat pentru toate abuzurile pe care le-a comis", a declarat Maia Sandu.