Castelul Bran a suferit o scadere cu 70% a veniturilor fata de perioada similiara din 2019

Conform acestuia, in 2020, campaniile de promovare a cunoscutului obiectiv turistic sunt orientate exclusiv pe activarea pietei interne , in conditiile in care, in prezent, singurii vizitatori straini sunt expatii care traiesc in Romania."Orice produs nou sau ceea ce lansam online se duce exclusiv pe piata interna si v-as putea da ca exemplu expozitia de la etajul IV", a precizat oficialul Castelului Bran.Anul acesta, in contextul crizei generate de coronavirus , toate evenimentele culturale organizate in Castelul Bran, cu care publicul s-a obisnuit in ultimii ani, au fost anulate, atat din cauza restrictiilor impuse prin lege, cat si din considerente de ordin financiar, a mentionat Priscu.Totodata, potrivit acestuia, daca anul trecut "lucrurile s-au miscat" in ceea ce priveste problema traficului rutier spre Bran, anul acesta s-au deschis noi lucrari pe o parte din infrastructura rutiera care face legatura cu comuna."Obisnuiam sa spunem ca se rasuceste cutitul in rana. In ultimii patru ani, lucrarile pe infrastructura rutiera (pe DN 73 - n.r.) aveau un ritm 'inert'. Ori beneficiarul acestor lucrari este autoritatea publica si ea este de vina, nu constructorul. Si noi (Castelul - n.r.) suntem judecati pentru orice demers (de restaurare - n.r.) care stagneaza, cum a fost cazul scarii interioare. Feedback-ul negativ a fost pe Castelul Bran si nu pe constructor. Anul trecut, lucrurile s-au mai miscat (...), insa anul acesta s-au deschis noi semafoare spre Pitesti", a aratat Alexandru Priscu.Din 17 iulie, Castelul Bran propune publicului o expozitie inedita - o incursiune in istoria povestilor despre mituri si spaime autohtone, despre simboluri si semnificatia lor.Cei care vor vizita Castelul vor putea vedea, la al IV-lea etaj, in patru sali consecutive, "o poveste a spaimelor", construita din reprezentarile unor personaje supranaturale din mitologia romaneasca: Santoaderii, Ielele, Moartea, Stafiile, Strigoii, Solomonarii, Varcolacii.