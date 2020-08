Castigul salarial mediu net a crescut la 3298 lei in luna iunie. Cele mai mari valori ale castigului salarial mediu nominal net le-au inregistrat lucratorii in serviciile de tehnologia informatiei

Potrivit INS, valorile cele mai mari ale castigului salarial mediu nominal net s-au inregistrat in activitati de servicii in tehnologia informatiei (inclusiv activitati de servicii informatice) (7.540 lei), iar cele mai mici in hoteluri si restaurante (1.773 lei).Comparativ cu luna iunie a anului precedent, castigul salarial mediu nominal net a crescut cu 5%. Conform statisticii oficiale, indicele castigului salarial real a fost 102,4% pentru luna iunie 2020 fata de aceeasi perioada a anului precedent.Indicele castigului salarial real a fost 103,6% pentru luna iunie 2020 fata de luna precedenta. Fata de luna octombrie 1990, indicele castigului salarial real a fost 221,8%, cu 7,8 puncte procentuale mai mare fata de cel inregistrat in luna mai 2020."In luna iunie 2020, in activitatile din sectorul economic, nivelul castigului salarial mediu net a crescut fata de luna precedenta ca urmare a reluarii activitatii anumitor agenti economici dupa introducerea masurilor de relaxare, a realizarilor de productie ori incasarilor mai mari (in functie de contracte /proiecte) ori a acordarii de premii ocazionale (prime trimestriale, semestriale, anuale, al 13-lea salariu ori pentru performante deosebite), drepturi in natura si ajutoare banesti, sume din profitul net si din alte fonduri (inclusiv bilete de valoare)", noteaza INS.Datele oficiale arata ca cele mai semnificative cresteri ale castigului salarial mediu net la nivel de sectiuni/diviziuni CAEN Rev.2 s-au inregistrat dupa cum urmeaza: cu 27,2% in hoteluri si restaurante, ca efect al reluarii activitatii dupa introducerea masurilor de relaxare; intre 12,5% si 18% in fabricarea de mobila, activitati de editare, fabricarea produselor din cauciuc si mase plastice, activitati de spectacole, culturale si recreative, alte activitati industriale n.c.a., fabricarea de masini, utilaje si echipamente n.c.a, tabacirea si finisarea pieilor (inclusiv fabricarea articolelor de voiaj si marochinarie, harnasamentelor si incaltamintei; prepararea si vopsirea blanurilor), fabricarea produselor textile.O crestere cuprinsa intre 7% si 9,5% s-a inregistrat in fabricarea bauturilor, tiparirea si reproducerea pe suporturi a inregistrarilor, fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor si semiremorcilor, colectarea si epurarea apelor uzate, fabricarea produselor farmaceutice de baza si a preparatelor farmaceutice, fabricarea altor produse din minerale nemetalice, transporturi pe apa, telecomunicatii.De asemenea, au avut loc cresteri intre 5% si 7% in fabricarea articolelor de imbracaminte, industria alimentara, fabricarea calculatoarelor si a produselor electronice si optice, fabricarea substantelor si a produselor chimice, industria constructiilor metalice si a produselor din metal (exclusiv masini, utilaje si instalatii), activitati de productie cinematografica, video si de programe de televiziune, inregistrari audio si activitati de editare muzicala (inclusiv activitati de difuzare si transmitere de programe), prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn si pluta (cu exceptia mobilei, inclusiv fabricarea articolelor din paie si din alte materiale vegetale impletite), silvicultura si exploatare forestiera (inclusiv pescuit si acvacultura), comert cu ridicata si cu amanuntul (inclusiv repararea autovehiculelor si motocicletelor).Scaderile castigului salarial mediu net fata de luna mai 2020 au fost determinate de acordarea in luna precedenta de prime ocazionale, drepturi in natura si ajutoare banesti, sume din profitul net si alte fonduri (inclusiv bilete de valoare).De asemenea, scaderile castigului salarial mediu net au fost cauzate de intreruperi/incetari ale activitatii, de continuarea somajului tehnic de catre anumiti agenti economici, de nerealizarile de productie ori incasarile mai mici (in functie de contracte/proiecte) sau de remunerarea partiala a salariatilor din unele activitati economice.Cele mai semnificative scaderi ale castigului salarial mediu net la nivel de sectiuni/diviziuni CAEN Rev.2 s-au inregistrat dupa cum urmeaza: cu 11,3% in activitati de servicii anexe extractiei, ca urmare a acordarii de prime ocazionale si sume din profitul net in lunile precedente; intre 1,5% si 5% in fabricarea produselor din tutun, activitati de posta si de curier, activitati de servicii in tehnologia informatiei (inclusiv activitati de servicii informatice), extractia minereurilor metalifere.In sectorul bugetar s-au inregistrat cresteri ale castigului salarial mediu net fata de luna precedenta in administratia publica (+2,9%), in principal ca urmare a acordarii biletelor de valoare (tichete de vacanta). Castigul salarial mediu net a scazut usor fata de luna precedenta in invatamant, respectiv in sanatate si asistenta sociala (-1,1% pentru fiecare activitate in parte).