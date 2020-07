Cat castiga cei mai importanti oameni din Justitie. Venituri anuale care depasesc frecvent 300.000 de lei

Cei enumerati mai jos conduc institutiile alaturi de care sunt pomeniti.Potrivit declaratiei de avere completate de Nicoleta-Margareta Tint in 2020, aceasta castiga anual:- 18.561 de lei de la Curtea de Apel Brasov, din drepturi salariale restante, ca judecator;- 324.705 de lei de la Consiliul Superior al Magistraturii Bucuresti, ca membru cu activitate permanenta, la care se adauga 6.994 de lei sub forma de diurna pentru delegatia interna si alti 155.592 de lei, ca diurna detasare;-5.898 de lei din investitii, sub forma de instrumente bancare de economisire.Potrivit declaratiei de avere completate de Corina Alina Corbu in 2020, castigurile sale anuale sunt urmatoarele:- 273.667 de lei de la Inalta Curte de Casatie si Justitie- 108.657 de lei, tot de la Inalta Curte, sub forma drepturilor salariale stabilite prin hotarari judecatoresti- 113.497 de lei de la Inalta Curte, ca dobanzi ale drepturilor salariale din intervalul 2014-2018- 25.190 de lei de la Consiliul Superior al Magistraturii, ca indemnizatie de membru, si 31.696 de lei de la aceeasi sursa, pentru plata cu ora- 4.524 de la Insitutul National al Magistraturii, pentru activitatea didactica- 7.367 de la Tribunalul Bucuresti, drepturi salariale stabilite prin hotarari judecatorestiCea mai recenta declaratie de avere a Gabrielei Scutea de pe site-ul CSM este completata in 2019, cand aceasta detinea functia de procuror la Parchetul de pe langa Curtea de Apel Brasov. Potrivit declaratiei, Scutea incasa un venit anual de 205.799 de lei din exercitarea functiei.Ultima declaratie de avere completata de Crin-Nicu Bologa este tot din 2019, cand detinea functia de prim-procuror adjunct la Parchetul de pe langa Tribunalul Salaj. Potrivit acesteia, Bologa avea urmatoarele venituri anuale:- 205.807 de lei, indemnizatia de la Parchetul de pe langa Tribunalul Salaj- 600 de euro, venituri din inchirierea parcarii, in Cluj-Napoca- 5.400 de euro, venituri din inchirierea apartamentului, in Cluj-NapocaPotrivit declaratiei de avere pe care Elena Giorgiana Hosu a completat-o in 2019, fiind ultima publicata, cand ocupa functia de procuror sef adjunct al D.I.I.C.O.T., veniturile sale anuale erau urmatoarele:- 120.844 de lei de la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie (P.I.C.C.J.)- 98.954 de lei de la D.I.I.C.O.T.Adina Florea a declarat venituri anuale, in declaratia de avere completata in 2020, de:- 220.784 de lei de la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie (P.I.C.C.J.)- Vouchere de vacanta in valoare de 1450 de lei de la P.I.C.C.J.- 1.174 de la Parchetul de pe langa Judecatoria Constanta, sub forma unor "daune interese martori sub forma dobanzii legale pentru 2019"Potrivit declaratiei de avere pe care Luminita Cristiu-Ninu a completat-o in 2019, veniturile sale anuale erau urmatoarele:- 197.682 de lei de la Curtea de Apel Bucuresti- 30.304 de lei de la Consiliul Superior al Magistraturii, sub forma unor indemnizatii concurs- 6.147 de lei de la Tribunalul Teleorman, fiind vorba despre drepturi salariale din hotarari judecatorestiPotrivit declaratiei de avere completate de Predoiu in 2020, veniturile sale anuale au fost urmatoarele:- 122.259 de lei de la Camera deputatilor- 24.944 de lei de la Ministerul Justitiei- 19.487 de lei, ca membru al Consiliului Superior al Magistraturii- 176.676 de lei, din activitatea de avocat independent- 2.000 de lei, din vanzarea volumului "Puterea Justitiei si Justitia Puterii", al caruia este autorLucian Netejoru si-a completat ultima declaratie de avere in 2020, potrivit careia castigurile sale anuale sunt urmatoarele:- 343.786 de lei de la Inspectia Judiciara- 146.339 de lei de la Inspectia Judiciara, fiind vorba despre drepturi banesti conform OUG nr. 27/2006 (privind salarizarea si alte drepturi ale judecatorilor, procurorilor si altor categorii de personal din sistemul justitiei) si Legii nr. 303/2004 (privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei)- 7.183 de lei din "alte drepturi de natura salariala".