Cat de grava este criza de sange din Romania: "Suntem pe ultimul loc in Europa la donatori". Solutiile propuse de experti

Beneficiile donarii sangelui

Conditiile pentru a deveni donator de sange

De-a lungul pandemiei, medicii au facut repetate apeluri catre populatie sa doneze sangele de care depinde viata atator oameni, cum ar fi a celor care urmeaza tratamente oncologice, care nu isi permit sa opreasca transfuziile.La Iasi si l Cluj, numarul donatorilor a scazut sub jumatate fata de 2019, potrivit StirileProTV , astfel ca medicii sunt nevoiti sa amane operatiile, existand cazuri in care pacientii au fost nevoiti sa isi aduca singuri donatori la centrul de transfuzii pentru a merge mai departe cu interventia chirurgicala.Una dintre cele mai grave situatii ar fi la Iasi, unde media ultimei saptamani a fost de numai 30 de donatori, desi, in mod normal, ar fi nevoie de 80 de donari in fiecare zi pentru a asigura necesarul, potrivit stiri.tvr Reporterii Ziare.com au luat legatura cu Vasile Barbu, presedintele Asociatiei Nationale pentru Protectia Pacientilor, care a venit cu mai multe solutii pentru a determina oamenii sa doneze sange.Vasile Barbu sustine ca, daca s-ar face cateva modificari in sistemul de donare, ar fi atrasi mult mai multi oameni. El vorbeste despre despagubirea donatorului, considerand ca tichetul care se ofera in prezent nu acopera cheltuielile cu hrana si ca recuperarea nu se face corespunzator, organismul fiind, deja, suprasolicitat."La donarea de sange, suntem pe ultimul loc in Europa pentru ca noi nu asiguram conditii omului care doneaza. Nici donatorul fidel nu este complet despagubit", explica Vasile Barbu.Presedintele asociatiei aduce in discutie si un program mai flexibil, tinand cont ca multi oameni lucreaza pana dupa-amiaza si nu se pot incadra."Ar fi bine ca centrele sa aiba un program destul de accesibil pentru persoanele care au joburi, sa poata dona si dupa ora 18.00, sa zicem de la 18.00 la 20.00-21.00", mai spune Vasile Barbu.Despagubirea, reducerea birocratiei, programul flexibil al centrelor de donare, dar si siguranta, sunt lucrurile amintite de Vasile Barbu."Mai sunt si alte masuri de care are nevoie sistemul de donare, este vorba despre siguranta sangelui. La ora actuala, sangele este prelevat si de la persoane care pot avea tot felul de afectiuni. Iata, stafilococul, nu se face analiza pentru stafilococ. Nu toate bacteriile, nu toti virusii dau anticorpi. La noi se masura doar anticorpii. La hepatita C, anticorpii apar in circa 90 de zile, deci in 3 luni. In cele 90 de zile, poate sa vina sa doneze un om cu hepatita C, care sa aiba virusul, dar sa nu aiba anticorpi, deci sa nu se descopere. Trebuie sa facem ca in alte tari, ca in Franta, de exemplu, adica donatorul sa fie investigat serios. Asta ar putea fi alta chestiune, sa ii oferi omului niste investigatii medicale generale, care sa testeze si calitatea sangelui, dar sa motivele si omul sa vina ca sa i se faca periodic niste analize medicale", explica Vasile Barbu.Vasile Barbu confirma ca stie despre cazurile in care pacientului i se sugereaza sa isi aduca rudele sau prietenii sa doneze sange, pentru a putea beneficia de interventiile necesare, cand spitalele nu au sange in stoc. Este o practica cu care nu este de acord, argumentand ca nu este etic."Aceasta chestiune noi nu am agreat-o, nu poti conditiona si nu poti mobiliza o familie, dupa ce ca este traumatizata de un caz grav. Am avut N astfel de cazuri, le-am combatut, am discutat cu managerii spitalelor si pacientii, in final, nu au fost conditionati. Dar am avut. Sunt situatii si acum unde exista acest oportunism al unor manageri de spitale , sau directori medicali, sau sefi de sectii, care impune medicilor aceasta practica. Nu asta e metoda, sa conditionezi", afirma Vasile Barbu.Potrivit unei campanii de informare si de promovare a donarii de sange derulata de Spitalul Universitar de Urgenta Militar Central Dr. Carol Davila, doar 66% dintre oamenii care au avut nevoie de sange anul trecut au si primit. O alta statistica intocmita de institutie transmite ca 1 din 3 oameni nu beneficiaza de transfuzii atunci cand au nevoie, de multe ori cei care doneaza sunt rudele si prietenii pacientului.Transfuzia de sange este necesara atunci cand se pierde o cantitate mare de sange, cum ar fi in cazul unui accident rutier. In Romania, doar in anul 2019 au fost 8.642 de accidente rutiere , in urma carora 8.125 de oameni au fost raniti grav, iar 1.864 au decedat, potrivit unei statistici a Politiei Romane Sangele este necesar si pentru interventiile chirurgicale majore, dar si pentru anumite boli, cum ar fi anemia hemolitica, trombocitopenia, sau ulcerul gastric activ.Imunitatea organismului creste, iar riscul de paralizie si de accident vascular se reduce cu 30%. In plus, rezistenta organismului la socuri creste. In cazul unui accident, organismul va fi deja obisnuit cu pierderea sangelui si inlocuirea lui.Oamenii care doneaza sange au dreptul sa primeasca, la cerere 7 tichete de masa, o zi libera de la locul de munca, in ziua donarii, decontarea cheltuielilor de transport , in cazul celor care au domiciliul in alta localitate decat in cea in care se efectueaza donarea de sange, si o reducere de 50% la abonamentul pentru transportul in comun.Pentru a putea dona sange, trebuie sa fie indeplinite urmatoarele conditii:- Varsta cuprinsa intre 18 si 60 de ani.- Greutate de peste 50 de kilograme.- Puls regulat, intre 60 - 100 de batai pe minut.- Tensiune arteriala sistolica cuprinsa intre 100 si 180 mmHg.- Sa nu fi suferit interventii chirurgicale in ultimele 6 luni.- Femeile nu trebuie sa fie insarcinate, in perioada de lauzie, sau in perioada menstruala.- Sa nu fi consumat grasimi sau alcool cu 48 de ore inainte donarii.- Sa nu fie in curs de administrare un tratament pentru afectiuni precum hipertensiune, boli de inima, boli renale, boli psihice, boli hepatice si boli endocrine.