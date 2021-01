Cat de iresponsabili au fost politicienii si expertii care au condus lupta anti-COVID in 2020. Cele mai neinspirate momente

Streinu-Cercel si Arafat au gafat

Costache a platit cu postul pentru declaratiile sale

Cum l-a indus in eroare Tataru pe Iohannis

Puterea si opozitia au concurat si la gafe

Noul coronavirus a luat prin surprindere pe toata lumea, de la expertii OMS si pana la sefii guvernelor marilor natiuni. Nici Romania nu a facut exceptie. Presedintele Klaus Iohannis sau experti de prim rang precum Adrian Streinu-Cercel au spus initial ca virusul da simptome asemanatoare cu o raceala in majoritatea cazurilor si ca nu este cazul sa ne alarmam.Gafe uriase au fost insa si la case mai mari. Expertii Organizatiei Mondiale a Sanatatii au ezitat mult timp sa declare pandemia, iar multi specialisti spun ca acest timp a costat vieti. Apoi, chiar dupa ce s-a declarat pandemie, sefii OMS s-au intrecut in balbe.Au fost mai intai comunicatele prin care specialistii Organizatiei au spus ca doar pacientii cu COVID-19, cei suspecti si medicii trebuie sa poarte masti. O eroare care a costat cu siguranta enorm, desi nu se poate cuantifica raul facut.In aceeasi perioada, in Romania presedintele Klaus Iohannis dadea asigurari ca noua boala, COVID-19, nu trebuie sa ne sperie si ca noul virus da doar simptome usoare."Este normal sa tratam cu toata seriozitatea situatia generata de aparitia cazurilor de coronavirus in Europa si de confirmarea unui caz pe teritoriul Romaniei, dar nu exista niciun motiv real de panica. Infectia cu acest virus provoaca in marea majoritate a cazurilor doar simptome usoare, dureri in gat, tuse si febra, ca in orice raceala", a scris presedintele Romaniei pe Facebook. Insa gafa sefului statului poate fi pusa in mare masura pe seama lipsei de informatii de la consilierii sai si de la experti. Nu intamplator, unul dintre cei mai apreciati specialisti romani, Adrian Streinu-Cercel a venit cu aceeasi teorie.Invitat pe 27 ianuarie la o emisiune la Digi 24, Streinu-Cercel a dat asigurari ca "focaruleste un punctisor pe harta Chinei", iar "riscul ca epidemia sa ajunga in Romania este substantial redus", desi epidemia deja depasise granitele Chinei. Exact o luna mai tarziu, la Digi 24, el a dat asigurari ca SARS-CoV-2 "este de 10 ori mai slab decat gripa"."Tinand cont ca vorbim de un context epidemiologic nou este normal sa urmarim contactii si sa verificam daca nu cumva mai sunt si alte persoane care sunt infectate, purtatoare, si care ar putea sa transmita virusul mai departe. Este o procedura simpla. Nu este nimic nou sub soare. Acest virus este de 10 ori mai slab decat virusul gripal. Insa, tinand cont ca avem un germene nou care nu a mai fost in circulatie pana acum, toata lumea este alertata si e normal sa fie asa", a spus Cercel.Insa poate ca cea mai mare gafa a expertului a fost sa scandalizeze opinia publica prin asa-numitul "Vacanta Mare", un program prin care intentiona sa separe persoanele trecute de 65 de ani de familiile lor timp de trei luni, perioada in care toti romanii ar fi fost obligati sa se baricadeze in case, intr-o perioada in care celelalte state ridicasera deja restrictiile. Acest proiect l-a costat de altfel postul de sef al Comisiei de management clinic si epidemiologic al COVID-19, din Ministerul Sanatatii, fiind demis pe 23 aprilie.Ulterior, in toamna anului 2020, Adrian Strienu-Cercel a anuntat ca se inscrie in PSD , insa nu inainte sa se surprinda din nou, cand a cerut in mod public imunitate. Intr-un interviu pentru Antena 3, Streinu-Cercel a scolicitat ca procurorii sa nu ancheteze modul in care s-au facut o serie de achizitii pe timpul perioadei de ancheta "Dupa ce se termina bolasnita asta, respectiv pandemia, or sa vina altii sa ne traga de maneca: << Dar cum ati realizat voi achizitiile? >> . Sa va spun mai departe la ce ma gandesc? Aici trebuie scos un cadru normativ cat se poate de clar, in aceasta situatie de urgenta, in care sa stipuleze foarte clar ca nimeni nu va avea voie sa se atinga de noi in viitor.Daca nu se va intampla asa, urmatorul pas va fi ca acest corp medico-sanitar sa faca un pas in spate. Ganditi-va ca presiunea pe care o duce acest corp medico-sanitar in Romania in acest moment este fantastic de mare. S-au trezit intr-o mare fara sa stie sa inoate, fara sa aiba echipament de protectie, si cand au avut nu au stiut ce sa faca cu ele", a spus Streinu-Cercel.Adrian Streinu-Cercel nu a fost singurul sef care a cerut imunitate. Exact acelasi discurs l-a avut si seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), Raed Arafat , care a solicitat imunitate in fata procurorilor pentru orice persoana care comite abateri de la regulile achizitiilor publice pe timpul pandemiei.Cunoscut ca un apropiat deopotriva al unor politicieni de prim rang din PSD, dar si din PNL , medicul Raed Arafat a fost de-a lungul anilor ministru al Sanatatii in timpul cabinetului Ponta, dar si secretar de stat in acelasi minister vreme de mai multi ani, Arafat a facut o declaratie incredibila, care a provocat imediat reactia magistratilor. Atunci, Arafat a dat de inteles ca daca procurorii DNA vor intra pe fir pentru a investiga modul in care au fost incalcate unele proceduri privind achizitia de mijloace de protectie medicala, pe viitor Romania ar putea sa ramana descoperita la acest capitol. Mai mult, Arafat a spus ca ar fi vorba doar de "abateri marunte" si "birocratice" si ca astfel de lucuri s-au intamplat si in alte tari."Sunt doua aspecte - pentru aspectele reale de coruptie nu ai ce zice, dar daca pentru depasirea unor aspecte birocratice cineva a incalcat o procedura, o regula, luand in considerare ca azi discutam de masti si peste doua ore nu mai erau si trebuia sa te misti foarte rapid. S-a lucrat in unele zile pana la 2-3 dimineata ca sa se finalizeze un contract, pentru ca a doua zi nu mai aveau materialele, pentru ca le luau altii.Daca o sa avem acolo o presiune pe persoana care a lucrat, atunci n-o sa mai revenim, pentru ca ramane in mentalul functionarilor publici si acolo se opreste treaba. Data viitoare nu va mai fi ca acum. Acum a fost curaj si lumea s-a miscat, dar nu putem spune ca au respectat ad literam. Nu ca ar fi periclitat corectitudinea, dar au facut lucrurile mult mai rapid, au negociat ca sa gaseasca solutii, lucru pe care le-au facut toate tarile, sa nu creada lumea ca s-a facut doar in Romania", a spus Arafat la Digi 24.Declaratiile lui Arafat si Cercel au provocat reactia magistratilor , care au solicitat CSM sa apere independenta sistemului judiciar in raport cu declaratiile celor doi.Daca Arafat si Cercel nu au avut de suferit in cazul declaratiilor lor iresponsabile, fostul ministru al Sanatatii Victor Costache a platit cu postul la prima eroare majora.Costache a declarat atunci pentru cotidianul Adevarul ca toti bucurestenii vor fi testati pentru COVID."Saptamana viitoare sper sa avem si foarte multe teste disponibile la nivel national. Sunt undeva in jur de 180.000, care trebuie sa ajunga pana cel tarziu, la sfarsitul acestei saptamani. Necesarul pe care l-am indentificat in momentul de fata este undeva pana in minimum 2 milioane, maximum 5 milioane de teste.Acesta este primul necesar la nivel national. Astazi (miercuri, 25 martie - n.red.) am pregatit un protocol cu domnul profesor Streinu-Cercel, care va fi validat si dorim sa implementam un program inovativ, de tipul celor din Coreea de Sud si sa testam toti cetatenii din Bucuresti, cu echipe mobile de testare door to door (din usa in usa n.red.). Targetul ministerului este sa existe minim un centru per judet, a mai spus Costache, care a precizat ca in urmatoarele zile se va ajunge la 25 de centre la nivel national", a declarat atunci Costache, invitat la Adevarul Live Declaratia l-a costat postul, doar dupa doar doua zile Victor Costache a fost nevoit sa demisioneze din functia de ministru al Sanatatii.Nici urmasul sau din fruntea Sanatatii, Nelu Tataru , nu s-a descurcat mai bine. Fost secretar de stat, Tataru a fost promovat si pus ministru, desi chiar el intarise declaratia lui Costache si a dus-o si mai departe, afirmand ca populatia din Bucuresti, dar si din alte orase importante va fi testata.La scurt timp dupa numirea sa, Tataru s-a vazut pus intr-o postura jenanta, dupa ce un ziar local a publicat un articol insotit de un video filmat in farmacia sotiei sale, unde se vindeau masti la un pret foarte piperat, iar cumparatorilor nu li se dadea bon fiscal.Ulterior, Tataru a comis o gafa prin care l-a expus si pe presedintele Klaus Iohannis, care i-a preluat declaratia.Fostul ministru a declarat public in primavara anului 2020 ca scolile vor ramane inchise pentru ca exista exemple din alte tari care si-au deschis scolile, iar copiii s-au imbolnavit grav. Nelu Tataru a dat exemplul Frantei, iar declaratia sa a fost preluata si intarita de Klaus Iohannis. Numai ca cele spuse de seful statului i-au facut pe jurnalistii francezi sa reactioneze, iar cotidianul Liberation a publicat un articol in care a demontat afirmatiile celor doi lideri politici romani, demostrand ca in Franta nici macar nu au fost deschise scolile.Si fostul premier si o parte dintre ministrii cabinetului Orban s-au facut de ras pe timp e pandemie. O fotografie in care Ludovic Orban , pe atunci premier, petrecea in biroul sau din sediul guvernului, alaturi de alti ministri, fara sa respecte regulile de distantare si fara sa poarte masti, a fost publicata in toate ziarele. Intregul episod, unul cat se poate de neinspirat, i-a facut pe multi sa subestimeze noul coronavirus.Opozitia a speculat momentul si a lansat sageti veninoase la adresa lui Orban si a ministrilor sai. Chiar si asa, cei mai multi dintre liderii opozitiei nu s-au aratat cu nimic mai responsabili decat rivalii lor politici. Din contra chiar. Liderul PSD, Marcel Ciolacu , a fost si el surprins incalcand regulile in timp ce petrecea la o masa cu multe persoane, in timp ce liderii unui alt partid din opozitie, AUR, au avut de multe ori o atitudine iresponsabila, indemandu-i pe romani sa incalce regulile.Dintre acestia s-a evidentiat senatorul Diana Sosoaca, politicianul care a declarat razboi mastii si regulilor de protectie sanitara, fara sa se intrebe cate vieti pune in pericol. De altfel, imaginile cu Sosoaca sfidand regulile inclusiv in Parlament, nupurtand masca, au tinut capul de afis la finele anului recent incheiat si la inceputul lui 2021.