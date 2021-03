Cat de multe cazuri de COVID avem, de fapt. Proportia stabilita de experti intre realitate si statistica: "Multi bolnavi nu merg la medic"

Cifrele ar putea fi intre de 4 si 15 ori mai mari

Ce e de facut

Numerosi experti in politici de sanatate publica, medici si epidemiologi cred ca numarul cazurilor este in realitate mult mai mare.Asta pentru ca in Romania se testeaza putin, iar multi dintre cei care intra in contact cu virusul sunt asimptomatici si nu se prezinta niciodata la medic.Printre cei care cred ca numarul cazurilor este mai ridicat se numara si expertul in sanatate publica Razvan Chereches."Au existat studii in strainatate care au aratat ca numarul cazurilor de COVID-19 ar putea fi de 4 pana la 15 ori mai mare. Insa e imposibil de spus cat de multe cazuri exista in realitate, mai ales ca se testeaza putin. Dar e cert ca avem mai multe cazuri decat se raporteaza zilnic", spune Chereches.CITESTE SI: INTERVIU Cercetator roman la Oxford, explica in detaliu impactul vaccinului anti-COVID: "Nu vom mai avea cazuri severe" Opinia sa este impartasita si de epidemiologul Stefan Dascalu, de la Universitatea Oxford. "Nu exista cifre oficiale si ar fi doar speculatii sa inaintam cifre, dar un lucru e cert. Avem mult mai multe cazuri decat se stie, pentru ca nu toti se duc sa se testeze, iar multi dintre bolnavi, poate cei mai multi, nu au niciun simptom ori cred ca se confrunta doar cu o banala raceala, asa ca nu vor merge nici ei la medic", explica Dascalu.Aceeasi opinie o are si doctorul Adrian Marinescu, medic infectionist la "Matei Bals"."E greu, chiar imposibil de spus cate cazuri sunt in realitate. Cifrele poate ca sunt mai putin importante, important e ca, din pacate, avem multe cazuri de care nu stim, de oameni care se imbolnavesc si nu se testeaza. Deci, da, numarul cazurilor este mai mare decat apare in raporturi", adauga Marinescu.In general expertii sunt de acord ca, pentru a obtine o cifra cat mai apropiata de realitate, autoritatile din Romania, si nu numai, ar trebui sa extinda testarea. Insa in timp ce alte tari si-au facut temele, Romania bate pasul pe loc si nu depaseste 40.000 de teste zilnic, dintre care doar ceva mai mult de jumatate sunt teste PCR, iar restul sunt teste rapide. Asta desi fostul ministru al Sanatatii declara in toamna anului trecut ca Romania are o capacitate de testare de 50.000 de teste PCR zilnic, care insa nu a fost niciodata atinsa.Din motive care nu pot fi insa pe deplin intelese, Romania continua sa ia prea putin in serios testarea, desi inclusiv expertii Organizatiei Mondiale a Sanatatii au declarat in repetate randuri ca alaturi de vaccin, testarea e cea mai eficienta arma in lupta cu pandemia.