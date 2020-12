Cat te costa sa tai porcul sub geamul vecinilor. Doi pitesteni tocmai au aflat raspunsul

Doi barbati din catierul pitestean Razboieni au taiat un porc, asa cum e datina in preajma sarbatorilor de iarna. Numai ca cei doi nu au tinut cont de niciun fel de reguli, asa ca au ucis animalul in fata blocului, chiar sub geamurile oamenilor, scrie Ziarul Argesul . Doar ca, in timp ce se pregateau sa parleasca si sa transeze animalul, au primit vizita agentilor de Politie Locala.Nota de plata a fost una piperata. Pentru ca au taiat animalul in fata blocului incalcand toate regulile, de la cele sanitare la cele de minim bun simt, cei doi au fost amendati cu 200 de lei.CITESTE SI