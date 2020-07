Deputatul USR Drula critica dur planul Orban de relansare a economiei: "La autostrazi am trecut de la carioci la slide-uri PowerPoint"

Ziare.

"Sectiunea privind infrastructura de transport din programul de relansare propus de Guvernul Orban consta in 2 slide-uri cu o lista de proiecte aruncate acolo de-a valma. Am mai vazut acest film de prea multe ori in ultimii 15 ani, cel putin. Cei care urmaresc infrastructura isi aduc aminte de hartile colorate ale lui Dan Sova din 2013 si ingrijorarea despre cum vom intretine in anul 2020 trei mii de kilometri de autostrada Genul acesta de plan pompos, fara nimic concret, a ramas sub numele de "carioci colorate". Acum avem slide-uri de PowerPoint in loc de carioci, dar nivelul de seriozitate e cam acelasi", sustine Catalin Drula, intr-o postare pe Facebook Potrivit acestuia, planul propus de Guvern nu explica in vreun fel cum vom ajunge sa crestem de zece ori ritmul actual de investitii in infrastructura, e la un miliarde pe an la 10 miliarde pe an."De unde bani si, mai important, cu cine facem investitiile astea? Cu aceleasi companii de stat anchilozate pline de toti politrucii PDL PNL , etc? Cu CNAIR? In primul rand este nevoie de REFORMA in gestionarea marilor investitii. Project management pe un plan de zeci de miliarde de euro nu faci cu baietii si fetele de la partid. Ori ce-am observat, si spun asta cu tristete, este ABSENTA ORICAREI PREOCUPARI a acestui guvern pentru reformare in infrastructura. Compania CNIR tot 0 angajati are dupa 4 ani - nici PSD si nici PNL n-au vrut sa operationalizeze o noua structura in care sa fie profesionisti si oameni capabili de project managment pentru investitii mari de infrastructura", mai scrie Drula.Acesta afirma si ca finantarea unui asemenea plan trebuie sa vina de undeva, "nu se poate si sa cresti toate cheltuielile statului si sa mentii PNDL si sa directionezi bani la clientela de partid si sa mai gasesti de undeva si 80 de miliarde de euro pentru infrastructura mare (in conditiile in care in cei zece ani dinainte Romania n-a reusit nici o zecime din acest plan)"."Pe scurt - hartia suporta orice - slide-urile sunt frumoase, dar intentia de reforma structurala nu exista si, daca rezervorul de cadre e partidul, e clar ca nici nu prea are cu cine dl. Orban", a mai afirmat deputatul USR.Guvernul isi propune, in planul de relansare economica a Romaniei, care urmeaza sa fie prezentat miercuri, finalizarea lucrarilor de infrastructura aflate in implementare, reprezentand 407,3 Km de autostrazi si drumuri expres, conectarea cu autostrazi a provinciilor istorice ale Romaniei si cu retelele de transport pan-europene pana in 2030, investitii in aproximativ 3.000 km de cale ferata, in perioada 2020 - 2030, cu un cost estimat de aproximativ 18 miliarde euro, lansarea tronsonului de metrou Gara de Nord - Otopeni, in dpocument reggpsindu-se si metroul Cluj Napoca.