Catalin Predoiu acuza ca Liviu Dragnea, Carmen Dan si Florin Iordache sunt vinovati de cresterea infractiunilor de trafic de persoane

"Suntem intr-un moment in care lucrurile trebuie spuse pe nume si actionat in consecinta. Traficul de persoane si crima organizata au ajuns la un nivel intolerabil in tara noastra si noi suntem aici pentru a reactiona in fata acestui fenomen", a transmis ministrul Catalin Predoiu, pe site-ul Ministerului Justitiei , dupa ce ambasadorul SUA, Adrian Zukerman a criticat Romania pentru modul in care a gestionat prevenirea cresterii fenomenului de trafic de persoane."Asa cum constata si raportul Departamentului de Stat, anul trecut, traficul de persoane s-a intensificat, formele in care s-a desfasurat s-au diversificat si aceasta s-a datorat si unei anumite impunitati pe care crima organizata a simtit-o, a speculat-o, a valorificat-o. Cu alte cuvinte, aceasta situatie are un responsabil precis: fostul guvern PSD ", a mai aratat Catalin Predoiu.El a mai aratat ca nu era nevoie de raportul Departamentului de Stat pentru ca autortitatile din Romania sa cunoasca situatia."Constatam ca siguranta cetateanului a slabit in guvernarea PSD. Intentia noastra este sa o consolidam, sa o recuperam si sa facem uitat acest fenomen care este traficul de persoane, crima organizata si, de aceea, ne-am organizat si noi la randul nostru.Vom actiona atat pe zona de combatere, unde am cea mai mare incredere in politisti, in colegul meu, domnul ministru de Interne, Marcel Vela , am cea mai mare incredere in actiunea profesionista a procurorilor, doamna Procuror General si procurorul-sef DIICOT ", a mai precizat Predoiu care a mai subliniat ca este o lupta intre cei care vor sa aplice legea si cei care incalca legea, si-si bat joc de cetateni.Joi, ambasadorul SUA la Bucuresti, Adrian Zukerman, acuza "prejudicii produse de fostul Guvern" in ceea ce priveste combaterea traficului de persoane."Din pacate Romania ramane pe lista de supraveghere de nivelul doi pentru al doilea an consecutiv, ceea ce inseamna ca Guvernul nu si-a intensificat suficient eforturile de combatere a traficului de persoane.Raportul a constatat ca anul trecut, sub fostul Guvern, eforturile de combatere a traficului de persoane s-au diminuat, numarul de urmariri penale si condamnari pentru trafic de persoane a scazut, iar ingrijirea victimelor a fost deficitara", a declarat ambasadorul Adrian Zuckerman, vineri.