Catalonia, declarata "republicana" de parlamentul regional: "Saga familiei Burbon a fost o calamitate istorica pentru Catalonia"

Gruparile politice separatiste JxCat, ERC si CUP au votat "pentru" adoptarea rezolutiei, in timp ce Ciudadanos, PSC, coalitia En Comu Podem si PPC, "impotriva".Textul rezolutiei prevede ca "saga familiei Burbon a fost o calamitate istorica pentru Catalonia" si denunta ca regele Juan Carlos I "a acceptat succesiunea generalului Franco, jurand fidelitate principiilor regimului sau", astfel incat "monarhia spaniola este continuarea regimului anterior".In plus, este criticata si "fuga consimtita a regelui Juan Carlos pentru a evita actiunea justitiei" si in text este facut referire la "monarhia delicventa", care a esuat ca sistem.Presedintele parlamentului catalan, Quim Torra, i-a provocat in sesiunea extraordinara pe ministrii care apartin partidului Unidas Podemos sa "demisioneze imediat" daca sunt, intr-adevar, de acord ca Juan Carlos I "a fugit" din Spania si nu vor sa fie complici la "musamalizarea" presupusei coruptii.In plus, el a cerut organizarea unui referendum in intreaga Spanie cu privire la monarhie si republica.Dupa plecarea la inceputul saptamanii a regelui Juan Carlos I din tara, guvernul condus de Pedro Sanchez (PSOE) a aparat decizia Casei Regale. Totusi, Pablo Iglesias, vice-presedinte al Executivului, a comentat alegerea ca "fuga" a fostului suveran vizat acum de o ancheta privind afaceri personale."Singurul protest responsabil si care va fi inteles de cetateni este acela ca toti membrii Guvernului care nu sunt de acord cu ce s-a intamplat sa demisioneze acum", a spus Torra, care a convocat intalnirea extraordinara pentru a discuta situatia monarhiei spaniole.Opozitia a criticat organizarea acestei intalniri, cu aceasta tema, avand in vedere cresterea alarmanta a numarului de cazuri de infectare cu SARS-CoV-2 in Catalonia si in tara si ca guvernul nu a dat explicatii privind gestionarea crizei sanitare.Caracterizata ca "diversiune", in sedinta plenara, opozitia a subliniat ruptura cauzata in guvernul de coalitie, format din PSOE si Unidas Podemos, de plecarea regelui emerit din Spania.Pentru Torra, plecarea lui Juan Carlos I "nu este o chestiune privata de familie", ci "o problema de natura constitutionala". El vede o singura iesire din aceasta problema: abdicarea regelui Felipe VI si un referendum privind Monarhia in intreg statul spaniol.Torra a reiterat ca separatistii catalani au un obiectiv clar, "sa traiasca liberi intr-o republica independenta catalana", pe care il considera "mai urgent ca oricand".El a asigurat ca locuitorii Cataloniei nu au rege si nici nu vor sa aiba.Opozitia a sustinut ca altele sunt prioritatile, principala fiind criza sanitara. "Nici macar tsunamiul economic cauzat de pandemie cu mii de vieti si locuri de munca in joc nu opreste obsesia ta separatista", a declarat purtatorul de cuvant al grupului Ciudadanos, Carlos Carrizosa. El i-a cerut lui Torra sa demisioneze, intre altele, pentru ca "ataca natiunea si statul de drept".Miquel Iceta, secretar general al PSC, i-a reprosat, de asemenea, lui Torra ca prioritizeaza dezbaterea asupra crizei monarhiei spaniole si il intereseaza mai putin sa raspunda de ce timp de 46 de zile nu a existat un sef al Salud Publica in regiune.De la inceputul pandemiei, in Spania au fost inregistrate, prin teste PCR, 314.362 de cazuri de contaminare cu noul coronavirus si 28.503 oameni au murit. Cele mai afectate regiuni sunt Catalonia, Madrid si Aragon.Regele emerit Juan Carlos I a transmis luni o scrisoare regelui Felipe VI, fiul sau, prin care l-a anuntat ca a hotarat sa paraseasca Spania, dar ca va ramane la dispozitia Procuraturii. Mai multe surse au spus ca el s-ar afla in Republica Dominicana.