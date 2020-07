Catedrala Sfanta Sofia, deschisa gratuit turistilor in afara orelor rugaciunilor musulmane zilnice

Consiliul de Stat, cea mai inalta jurisdictie administrativa din Turcia, a dat curs vineri cererii mai multor asociatii si a revocat o hotarare de Guvern din 1934 prin care Sfanta Sofia era transformata in muzeu.Imediat ce aceasta hotarare a fost facuta publica, presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a anuntat transformarea Sfintei Sofia in moschee. Primele rugaciuni colective musilmane urmeaza sa aiba loc in edificiu la 24 iulie.Autorittatea tuca insarcinata cu afaceri religioase - Diyanet - a anuntat marti, intr-un comunicat, ca reprezentarile crestine din fosta bazilica bizantina, precizeaza Diyanet.Presa turca a evocat posibilitatea folosirii tehnologiei iluminarii, pentru a intuneca icoanele in timpul celor cinci rugaciuni musulmane zilnice., subliniaza Diyanet.