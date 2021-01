Cati kilometri de autostrada vor fi inaugurati in Romania in 2021. Scenariul "foarte optimist" al Pro Infrastructura. "Vom vedea primele utilaje pe Pitesti-Curtea de Arges"

Astfel, ar fi vorba despre 35 de kilometri de autostrada, si de un total de 52,35 de kilometri de drumuri de "mare viteza" si de mare siguranta.In plus, asociatia vorbeste despre sansele ca traficul sa fie deschis pe loturile Alba Iulia-Aiud si Ungheni-Targu Mures, care ar fi proiecte realizabile. Insa, circulatia pe Drumul Expres DX12 Piatra Olt-Valea Mare (drumul expres din Olt, din preajma Slatinei) este mai putin realizabila."Sanse reale de a fi deschise traficului le au loturile Alba Iulia-Aiud (24,25 km din A10, posibil in august dar probabil abia in toamna), cioturile ramase de 2,2 km de la Alba Iulia Nord si de 4 km la sud de Aiud (tot A10) si Ungheni-Targu Mures (4,5 km parte din A3).Atat. 35 de km de autostrada.Teoretic, intr-un scenariu foarte optimist cu autoritati care se autodepasesc si un constructor la fel de motivat ca pe A7 la Bacau, la finalul lui 2021 am putea circula pe Drumul Expres DX12 Piatra Olt-Valea Mare, adica pe 21,35 km de drum expres care functioneaza ca o centura a Slatinei.Total? 52,35 de kilometri de drumuri de "mare viteza" si de mare siguranta.A1 Sibiu-Boita? Gata prin 2023. A0 noua centura a Capitalei? Doar se vor incepe lucrarile pe (aproape) toti cei 48 de km din sud si pe mini-lotul 4 din nord (4,5 km). Primele inaugurari posibile in 2022 in varianta optimista, cel mai probabil 2023. A3 Chetani-Campia Turzii este mai aproape de reziliere decat de deschidere in 2021 (practic imposibila in acest an indiferent de deznodamant).Daca la inaugurari nu vom sta grozav, 2021 promite sa ne aduca santiere majore noi. Pe langa A0 (52,5 km), vom vedea startul lucrarilor pe A3 Biharia-Chiribis (28,55 km), Suplacu-Nusfalau (13,55 km) si pe unele portiuni unde va fi front de lucru pe Nadaselu-Poarta Salajului (42,3 km). De asemenea, anul acesta vom vedea primele utilaje pe A1 Pitesti-Curtea de Arges (30,35 km)", se arata in postarea Pro Infrastructura.Citeste si: Anuntul autoritatilor: batranii din Romania vor fi vaccinati anti-COVID-19 de la 15 ianuarie. Cand incepe imunizarea populatiei generale