Cati romani au fost vaccinati impotriva COVID-19 in ultimele 24 de ore. Anuntul oficial al autoritatilor

Totodata, pana vineri, 8 ianuarie, la ora 17.00, in total au fost vaccinati 92.706 de oameni. Campania a inceput pe 27 de decembrie, iar in cazul fiecarei persoane este vorba despre prima administrare a vaccinului Pfizer BioNTech.Conform sursei citate, in cazul a 47 de persoane au fost inregistrate reactii adverse, in ultimele 24 de ore. In toate cazurile a fost vorba despre reactii comune si minore, dintre care: 10 reactii de tip local, iar 37 generale.Din 27 decembrie si pana in prezent, 314 persoane vaccinate contra COVID-19 au avut reactii adverse. Dintre acestea, 311 reactii au fost comune si minore. Este vorba despre 129 reactii locale cu durere la locul injectarii si 182 reactii generale (febra, cefalee, mialgii, artralgii, astenie, alergii de tip urticarie). ALte trei reactii sunt in curs de investigare.