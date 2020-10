Cati romani din strainatate s-au inscris pentru votul prin corespondenta la alegerile din 6 decembrie. Termenul pentru inregistrare a expirat la miezul noptii

Potrivit datelor furnizate de autoritati , aproape 40.000 de romani din strainatate s-au inscris pentru votul prin corespondenta la alegerile parlamentare din 6 decembrie.Potrivit site-ului AEP, un numar total de 39.238 de romani din diaspora au depus cereri de inregistrare pentru acest tip de vot.Cele mai multe cereri au venit de la romanii din Marea Britanie - 9.224, Germania - 5.772, Italia - 3.378, Spania - 3.338, Franta - 2.769.Peste 1.000 au fost depuse de romanii din Belgia, Olanda, Elvetia, Austria, SUA, Irlanda.Totodata, 3.939 de romani din afara granitelor s-au inscris pentru a vota la parlamentare la o sectie de votare. In acest caz, termenul limita de inscriere in Registrul electoral ca alegator in strainatate a expirat pe 21 septembrie.Conform legislatiei in vigoare, inregistrarea ca alegator prin corespondenta sau la o sectie de votare a demarat la data de 1 aprilie 2020 si se incheie odata cu expirarea a 15 zile de la data inceperii perioadei electorale, adica in data de 21 septembrie. In cazul votului prin corespondenta, termenul a fost prelungit cu inca o luna.La alegerile parlamentare isi exercita dreptul de vot in afara tarii doar cetatenii romani cu domiciliul sau resedinta in strainatate. Acestia voteaza pe 5 si 6 decembrie.