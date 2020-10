STUDIU Sase din zece romani s-ar vaccina anti-COVID. Romania, in topul tarilor care nu au incredere in vaccin

Potrivit studiului, Romania este mult sub media globala, care arata ca sapte din 10 oameni ar accepta sa se protejeze asfel impotriva imbolnavirii de COVID-19. Principalele motive pentru care romanii nu ar fi de acord sa se vaccineze sunt teama de reactii adverse si neincrederea in eficienta vaccinului.Studiul a fost facut pe o perioada de sase luni, mai exact din martie si pana la finalul lunii septembrie. La el au participat putin peste 20.000 de oameni, mai exact 20.092 de respondenti din peste 28 de tari.Persoanele au fost intrebate in ce masura sunt de acord cu aceasta afirmatie: "Daca ar fi disponibil vaccinul anti-COVID-19, v-ati face acest vaccin?".Media globala arata ca 74% din oameni ar fi de acord sa se vaccineze, 26% nu sunt de acord deloc sau in mare masura, mai arata digi24.ro Romania este in partea de jos a clasamentului celor 28 de state, mai exact doar 57% din romanii care au participat la sondaj ar fi de acord sa se imunizeze contra Covid-19.Rusii sunt cei mai putini doritori sa se vaccineze, iar in China aproape toata populatia, 97% s-ar imuniza impotriva Covid-19. In topul celor mai sceptice state se afla si Ungaria, cu 56%, precum si Polonia, cu 55%.