Acțiune amplă de căutare a unui turist rătăcit pe munte, în zona Sinaia. Nu au mai reușit să ia legătura cu el de seara trecută

Turistul a sunat sâmbătă seară, după ora 21:20, anunţând că s-a rătăcit pe traseul Piatra Arsă-Poiana Stânii - un traseu de dificultate medie, conform salvatorilor - şi că nu mai ştie cum să coboare de pe munte, a declarat şeful Salvamont Sinaia, Nae Cojanu. Ulterior, salvatorii nu au mai putut să ia legătura cu el telefonic."A spus că este într-o zonă cu ziduri din beton şi apă multă , am căutat azi noapte toate zonele şi nu l-am găsit. În această dimineaţă am reluat căutările", a declarat şeful Salvamont Sinaia.Conform acestuia, turistul se numeşte Daniel Zarioiu şi are 36 de ani.În contextul în care anterior s-au mai desfăşurat misiuni de căutare a unor turişti care au coborât de pe munte înainte de a ajunge salvamontiştii la ei , salvatorii fac apel la bărbat să îi contacteze în situaţia în care a reuşit să coboare.