Peste 350 de politisti si localnici continua cautarile celor doi frati disparuti in Caras-Severin. Un elicopter survoleaza zona impadurita din apropierea localitatii

Ampla actiune de cautare a doi copii de 3 si 5 ani disparuti de acasa

Cautarile celor doi frati s-au desfasurat fara intrerupere de la momentul sesizarii, iar joi dimineata, de la ora 5,00, un elicopter IGAV cu un echipaj la bord survoleaza intreaga zona impadurita din proximitatea localitatii de disparitie.Initial, peste 100 de oameni au inceput operatiunile de cautare ale celor doi copii, iar in cursul diminetii de joi lui s-au alaturat alte 250 de persoane, inclusiv voluntari si localnici."In acest moment, peste 250 de forte, suplimentar fata de cele angrenate pe timpul noptii, dintre care aproximativ 100 de politisti din structura aparatului judetean al Inspectoratului, politiilor municipale Resita si Caransebes si Politiei Statiunii Baile Herculane, impreuna cu 20 de jandarmi, inclusiv jandarmi montani de la Inspectoratul Judetean de Jandarmi Caras-Severin, 41 de pompieri militari din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Semenic, opt specialisti Salvamont , voluntari, padurari si localnici care cunosc foarte bine zona, impartiti in echipe, au impanzit intreaga zona de cautare", au precizat reprezentantii IPJ Caras-Severin.La fata locului se actioneaza in continuare cu cei doi caini de urma ai IPJ Caras-Severin, urmand sa fie adus un al treilea caine antrenat in misiuni de cautare-salvare, apartinand de Serviciul Salvamont Caras-Severin."Se depun toate eforturile institutionale pentru ca cei doi minori sa fie gasiti cat mai repede si adusi in siguranta", a mentionat sursa citata.Politia Mehadia a fost sesizata miercuri seara, in jurul orei 20,00, ca minorii Fratila Florin Gheorghe, de 5 ani, si Fratila Maria Magdalena, de 3 ani, au plecat de la domiciliu si nu au mai revenit acasa.Cautarile se desfasoara cu dificultate avand in vedere conditiile existente la fata locului: arie impadurita extinsa, intuneric si zona accidentata.Cei care pot furniza informatii cu privire la cei doi minori disparuti sunt rugati sa se adreseze celei mai apropiate unitati de politie sau sa apeleze gratuit numarul unic de urgenta 112.Doi frati de 3 si 5 ani, care au plecat de acasa si nu au mai revenit la domiciliul lor din satul Globurau, comuna Mehadia din Caras-Severin, sunt cautati de politisti, jandarmi, padurari si localnici, in zona intervenind si un elicopter cu o camera de termoviziune.''Astazi, 3 iunie, la ora 00,10, politisti din cadrul Sectiei 4 Politie Rurala Mehadia au fost sesizati despre faptul ca in cursul serii, in jurul orei 20,00, Fratila Florin Gheorghe, de 5 ani, si Fratila Maria Magdalena, de 3 ani, au plecat de la domiciliu si nu au mai revenit pana in prezent. Imediat dupa sesizare, la fata locului au fost directionati peste 50 de politisti, cu mijloacele tehnice din dotare si caini de serviciu, jandarmi, pompieri, o echipa salvamont, padurari si localnici, care au demarat activitatile de cautare in localitatea Globurau, in localitatile invecinate, in imprejurimi si in padurile din zona'', informeaza joi IPJ Caras-Severin.Ulterior, au fost mobilizate si dirijate forte suplimentare, joi dimineata fiind angrenate in activitatile de cautare peste 100 de forte, dintre care 75 de politisti, 9 jandarmi, 8 pompieri, 2 lucratori salvamont, padurari, voluntari, membri ai familiei si 2 caini de urma apartinand Inspectoratului de Politie Judetean Caras-Severin.De asemenea, a fost solicitat sprijinul Inspectoratului General de Aviatie, care a dirijat in zona un elicopter cu camera de termoviziune."Momentan, cautarile se desfasoara cu dificultate avand in vedere conditiile existente la fata locului: arie impadurita extinsa, intuneric si zona accidentata'', arata sursa citata.Cei care pot furniza informatii cu privire la cei doi minori disparuti sunt rugati sa se adreseze celei mai apropiate unitati de politie sau sa apeleze gratuit numarul unic de urgenta 112.