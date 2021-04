Medic legist: Barbatul decedat la Pitesti dupa ce a fost imobilizat de politisti a murit sufocat

"Cauza mortii este asfixia mecanica. Moartea a fost una violenta ", a declarat medicul legist, potrivit caruia in acest caz nu a fost vorba de un infarct.Politistii implicati in incidentul de la Pitesti, in urma caruia un batran a murit dupa ce a fost imobilizat cu genunchiul pe gat , au fost audiati de procurori. Anchetatorii vor sa verifice intreaga interventie, nu doar momentul in care omul a fost pus la pamant.Ministrul de Interne, Lucian Bode , a reactionat la aflarea acestei vesti: "Am primit si o veste trista, de la Pitesti. Cand moare un om e o tragedie. Stiu ce s-a intamplat acolo, la un incendiu politistii au incercat sa incatuseze un barbat de 63 de ani, sub influenta bauturilor alcoolice care refuza sa paraseasca imobilul, barbatul a intrat in stop cardiac, a decedat. Ancheta este preluata de un procuror ".