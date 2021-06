Valeriu Gheorghita, despre scaderea dramatica a numarului de vaccinari: "A scazut motivatia pentru ca situatia epidemiologica este buna"

Cel mai slab bilant provine din 28 februarie, cand abia se deschideau centrele de vaccinare pentru toata populatia, iar statistica de duminica aceasta arata doar 20.325 de persoane s-au vaccinat in ultimele 24 de ore.Coordonatorul campaniei de vaccinare, Valeriu Gheorghita , a explicat intr-o interventie la Digi 24 motivele scaderii apetitului de vaccinare. "Sunt mai multi factori care explica scaderea numarului. In primul rand, ca ne apropiem din ce in ce mai mult de populatia ezitanta si cei care sunt impotriva vaccinarii. Sunt persoane care inca doresc, dar pentru care este important ca tot procesul sa fie simplu si usor si de aici conceptul de a duce vaccinul mai aproape de beneficiar", a explicat Valeriu Gheorghita.El a aratat ca situatia epidemiologica buna, cu putine infectari si decese zilnice, nu mai motiveaza oamenii sa se imunizeze."Un alt factor este scaderea motivatiei pentru ca situatia epidemiologica este buna si este legat si de sezonul estival in care lumea doreste sa ia o pauza binemeritata", a completat Valeriu Gheorghita, care crede ca in conditiile in care rata de vaccinare ramane scazuta, creste riscul pentru un nou val de infectari la inceputul toamnei, mai ales din cauza variantei Delta.