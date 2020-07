Caz confirmat de COVID-19 in una dintre cele mai insalubre instante din Romania

Judecatoria Craiova este una dintre cele mai insalubre instante din Romania . Revista Forumului Judecatorilor a scos la iveala imagini din interiorul institutiei in care se pot observa toalete insalubre, sali murdare, birouri minuscule in care lucreaza zeci de angajati, sali in care sunt scaune rupte si arhive aglomerate.