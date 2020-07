Cazanciuc: "Organizatia PSD Ilfov va fi dizolvata"

"PSD Ilfov, din pacate, a ajuns o organizatie foarte mica, mult mai mica decat a fost de-a lungul timpului, mult mai mica decat are potential judetul Ilfov pentru PSD si atunci probabil este singura solutie pentru a revitaliza organizatia de Ilfov. (...) Nu as vrea sa intru intr-o speculatie de legaturi sau nu cu lumea interlopa, cert este ca organizatia nu performeaza, despre asta este vorba, si atunci cand nu ai performanta, probabil ceva in interior nu functioneaza cum trebuie - o data, de doua ori, de trei ori -, pentru ca nu este prima data cand in ultimul timp organizatia de Ilfov nu are, din pacate, rezultate pentru noi", a spus Cazanciuc inainte de sedinta Comitetului Executiv National (CExN) al PSD.Pe de alta parte, el a sustinut ca pana in prezent nu s-a pus problema unei candidaturi a lui Vasile Dancu pentru functia de presedinte al Consiliului National al PSD."Din cate stiu, nu s-a pus problema unei asemenea candidaturi pana in momentul de fata, dar domnul Dancu poate fi o solutie pentru Consiliul National, cu siguranta are expertiza necesara de strategii guvernamentale, a lucrat pe acest domeniu si in public, si in privat. Pentru partid poate fi un castig", a mai spus social-democratul.Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu , a anuntat marti seara ca va propune in sedinta Comitetului Executiv al partidului dizolvarea Organizatiei PSD Ilfov."Voi propune in Comitetul Executiv dizolvarea acestei organizatii, chiar daca suntem in prag de alegeri, si sunt ferm convins ca avem capacitatea de a face o echipa rapid acolo, sa fim pregatiti si la Ilfov de alegeri. (...) Este inadmisibil asa ceva. Am aflat din presa. Nu am crezut asa ceva. Am avut o discutie cu presedintele de organizatie acum aproximativ o luna de zile, i-am spus ca in echipa dansului exista o persoana asupra careia sunt foarte multe banuieli de implicari intr-o anumita zona care nu ne reprezinta si chiar i-am spus sa ia masurile necesare de a fi schimbat din functie, respectiv de secretar executiv", a declarat Ciolacu.El a anuntat ca joi va propune dizolvarea organizatiei si numirea unei echipe interimare la Ilfov.Reactia a venit dupa ce presa a scris ca Organizatia PSD Ilfov ar fi condusa de interlopi.