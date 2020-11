Cazanciuc: PNL a absentat, probabil pentru a-si proteja penalii aflati pe listele parlamentare. USR si-a boicotat pur si simplu propria initiativa

"Ce era de demonstrat s-a demonstrat. Singurul grup parlamentar prezent astazi a fost grupul PSD. Toate celelalte grupuri parlamentare au absentat. Aveam o lege importanta pe ordinea de zi - Fara penali in functii publice. Am declarat ca sustinem aceasta lege si toti senatorii PSD au prezenti astazi in plenul Senatului. PNL a absentat, probabil pentru a-si proteja penalii aflati pe listele parlamentare. USR si-a boicotat pur si simplu propria initiativa. 58 de senatori au semnat astazi lista de prezenta. Au lipsit cativa colegi de la PSD bolnavi. Toti colegii care au absentat astazi, au absentat din motive medicale. Eu cred ca adevarat miza e ca alesii poporului sa vina sa lucreze, nu sa absenteze, nu sa chiuleasca. Mi se pare minima moralia sa vina senatorii sa lucreze in plenul Senatului. Au ales sa absenteze, cum fac de 3 saptamani", a explicat Robert Cazanciuc, dupa sedinta Senatului la care nu a fost intrunit cvorumul de prezenta necesar desfasurarii plenului.CITESTE SI:Chestiona de ce a fost decis miercuri dimineata plen cu prezenta fizica si nu online, senatorul PSD a raspuns cu o intrebare: "Incercati sa ii aparati pe cei cae chiulesc?""Comitetul liderilor a decis ca astazi senatorii sa vina la serviciu, cum a decis si saptamana trecuta. Am trecut in sistem online sau fizic in functie de ce aveam pe ordinea de zi. Azi am trecut pe ordinea de zi a Senatului decizii care nu se pot lua online, cum ar fi numirea a doi colegi in Biroul permanent. Practic Senatul nu mai poate functiona pentru ca nu are secretari. De la PNL si USR au decis sa absenteze", a completat Cazanciuc.Intrebat in continuare daca este posibil ca PSD, care sustine public proiectul "Fara penali", sa vina cu o propunere de vot online pentru proiect in aceasta sesiune parlamentara, presedintele Senatului a replicat: "PSD a votat la Camera Deputatilor pentru aceasta initiativa. Grupul PSD a fost prezent astazi in sala. Vom gasi toate caile posibile sa votam aceasta initiativa. Daca nu o sa gasim alta formula, o sa vedem in ce masura si varianta online poate fi o varianta viabila. PSD a fost prezent azi la plen. USR si PNL au absentat".