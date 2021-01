Cazul care a revoltat Italia. Cum a scapat de inchisoare un proxenet roman dupa ce maltratat si exloatat mai multe tinere: "Eram batute din orice motiv"

Tratate ca niste animale

Italienii au descoperit cazul unui barbat originar din Romania, Cornel Eduard Ghita, acuzat de proxenetism, dupa ce ar fi exploatat si ar fi obligat mai multe tinere sa se prostitueze. Il Resto del Carlino noteaza ca printre tinerele maltratate si fortate sa se prostiueze se afla si iubita romanului, de care acesta a profitat din plin. Barbatul racola tinere din Civitanova si Porto Sant'Elpidio, doua orasele italiene, dar aducea femei si din alte zone, inclusiv din Romania.De cele mai multe ori, fetelor li se promitea un trai mai bun si locuri de munca decente, insa ajungeau sa fie obligate sa se prostitueze.Potrivit sursei citate, fetele erau tratate cu brutalitate, intimidate, certate si batute, iar insusi Ghita le-ar fi urmarit pe strazi, pentru a se asigura ca acestea nu-si trateaza cu superficialitate potentialii clienti si ca se straduiesc sa fie placute."Eram batute din orice motiv, pleznite, plus ca eram controlate in permanenta sa nu cumva sa ascundem o parte din banii pe care ii primeam din partea clientilor. Eram tratate ca niste animale. A fost un adevarat cosmar, n-am indraznit mult timp sa vorbim despre cosmarul nostru", povestea una dintre tinere.Romanul si-a luat si masuri de siguranta pentru cazul in care tinerele ar fi refuzat sa-i asculte comenzile sau sa mearga la politie . Pentru treburile "murdare", el a tocmit un alt barbat, un interlop, care le ameninta pe fete cu represalii, inclusiv cu moartea, daca ar fi indraznit sa nu se supuna.Chiar si asa, doua dintre ele, inclusiv fosta iubita a lui Ghita, si-au luat inima in dinti si au mers la o sectie de politie, unde au povestit tot ceea ce se intampla.Romanul a fost retinut imediat, dar dupa 24 de ore i s-a dat drumul si a fost cercetat in libertate.Procesul s-a prelungit ani de zile, iar in pofida eforturilor achetatorilor, judecatorii au fost insa de neclintit si l-au achitat pe proxenet pentru ca faptele sale s-ar fi prescris. Acum, tinerele se tem ca vor fi cautate si pedepsite pentru curajul de a-l infrunta si de a se adresa Politiei. Fetele spun ca nu le este asigurata nicio protectie si se asteapta ca romanul sa se razbune.