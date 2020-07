Cazul criminalului din Bacau care isi injunghia victimele in gat. Barbatul isi confectiona singur cutitele

Crima a avut loc in satul Borca. Constantin Starpu si-a atacat victima cu un topor, dupa care i-a infipt un cutit de mai multe ori in gat. Pentru crima de la Borca, Starpu a fost condamnat la 20 de ani de inchisoare, fiind incarcerat la Penitenciarul de Maxima Siguranta Iasi, potrivit Adevarul Dupa trei ani de la acest incident, Starpu a comis alte doua crime in care si-a inhunghiat victimele in gat. Este vorba despre doi colegi de celula pe care i-a atacat cu un scaun, iar apoi i-a injunghiat cu un cutit in gat. Arma era confectionata chiar de criminal in timpul detentiei. In timpul anchetei, s-a descoperit ca ucigasul din Borca isi agresa frecvent colegii de celula, carora le percepea taxa de protectie. Pentru aceasta fapta Constantin Starpu a fost condamnat pe viata.Criminalul nu s-a oprit nici dupa aceasta sentinta. In toamna anului 2018 si-a atacat colegul de inchisoare cu un cutit intr-o duba a penitenciarului. Starpu a apelat la aceeasi metoda care l-a consacrat: injunghierea victimei in gat cu un cutit confectionat artizanal. Detinutul a fost salvat de interventia gardienilor, insa a fost grav ranit. Dupa ce si-a atacat victima, Starpu a ascuns cutitul in trapa de aerisire a dubei, apoi a luat un pix, pe care il avea asupra sa, pe care l-a murdarit cu sangele cazut pe podea, invocand ca si-ar fi atacat victima cu pixul.Starpu a fost pus sub acuzare pentru savarsirea infractiunii de tentativa de omor calificat. Procesul, derulat pe rolul Tribunalului Bacau, s-a soldat cu o condamnare de 12 ani, irelevanta insa intrucat barbatul fusese deja condamndat pe viata.Barbatul a fost obligat de judecatori sa achite ultimei sale victime 25.000 de lei daune morale. Sentinta instantei de fond a fost contestata atat de agresor, cat si de victima. Apelurile lor au fost respinse, Curtea de Apel Bacau mentinand sentinta Tribunalului. Hotararea instantei de apel, pronuntata pe 2 iulie, este definitiva."Chiar daca inculpatul se afla in executarea pedepsei detentiunii pe viata, acest aspect nu a fost de natura a conduce la reprimarea pornirilor extrem de violente si antisociale, fiind evident ca functiiile preventiva, represiva si educativa ale pedepsei au fost de prisos in ceea ce il priveste. Nu se poate ignora faptul ca inculpatul, desi considerat cu grad de risc pentru siguranta penitenciarului, a reusit sa improvizeze un cutit, pe care l-a introdus in autoduba de transport , existand asadar o posibilitate reala ca acesta sa fi beneficiat si de sprijinul unui complice, ori profitand de lipsa de vigilenta a agentilor supraveghetori. Mai mult, dupa savarsirea faptei, inculpatul a ascuns obiectul folosit la agresiune si a scos din buzunar un pix pe care l-a impregnat cu sangele victimei de pe podea, incercand sa creeze organelor de cercetare penala impresia ca acest obiect a fost folosit la agresiune. Modul in care atacul s-a desfasurat denota faptul ca inculpatul a avut un plan bine pus la punct si ca a actionat cu intentia de a suprima viata victimei", se arata in hotararea Tribunalului Bacau.