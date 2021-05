Cazul dramatic al soferului roman de TIR judecat in Marea Britanie pentru ca si-a ucis din greseala colegul. Sentinta pronuntata de judecatori

A murit din cauza leziunilor interne

Accidentul a avut loc anul trecut, pe 15 decembrie, la Maidstone, in Marea Britanie . Cei doi soferi romani, Costica Munteanu si Teofil Bunea, transportau capsuni din Franta , de la Bordeaux, si se pregateau sa le livreze.In ziua cu pricina, Munteanu se afla la volan, iar colegul lui era pe post de "copilot". Doar ca cei doi s-au ratacit si au intrat pe un drum laturalnic, ingust, al Sevington, in apropiere de Ashford, noteaza Kent Online. Aceasta deviere i-a dus pe o serie de drumuri rurale care au fost semnalizate ca fiind improprii vehiculelor mari, pana cand au ajuns la podul de la Cheeseman's Green Lane. Acolo, s-au intalnit cu un alt autovehicul care venea in directia opusa peste un pod care trecea peste caile ferate.Pentru a-si ajuta colegul sa intoarca automarfarul, Teofil Bunea s-a dat joc din cabina. Totul cu scopul de a-si ghida colegul. Atunci s-a petrecut nenorocirea. Intr-o secunda, timp in care Bunea a disparut din raza de vedere a lui Munteanu, primul dintre ei a ramas prins intre remorca si peretele unui pod.Costica Munteanu nu a observat ce s-a intamplat si a oprit doar cand a auzit un tipat si l-a vazut pe colegul sau cazut. Atunci, cei doi au luat o decizie gresita, de comun acord. Victima era inca in viata si a spus ca se simte bine si ca nu are nevoie de ambulanta , astfel ca cei doi si-au continuat drumul. Insa doar cateva ore mai tarziu, Bunea a murit din cauza unei hemoragii interne. Ulterior, medicul legist Katrina Hepburn a constatat ca Teofil Bunea suferise mai multe fracturi, inclusiv la brate si la coaste, cu afectiuni interne si rupturi ale splinei.Cazul a ajuns in fata unei instante din Marea Britanie. Soferul care si-a accidentat conationalul a fost initial acuzat, inclusiv pentru faptul ca nu ar fi apelat la o ambulanta. Munteanu a pledat nevinovat si a sustinut ca nu avea cum sa stie cat de grave erau ranile victimei, din moment ce Bunea i-a spus ca se simte bine, ca si-a revenit si i-a cerut sa porneasca mai departe la drum. Abia dupa cateva ore colegul sau a inceput sa se simta foarte rau. In acel moment, au apelat serviciul britanic de Ambulanta, insa pentru Teofil Bunea s-a dovedit a fi prea tarziu.In cele din urma, pe baza probelor prezentate de avocatii sai, romanul a fost eliberat, iar acuzatiile la adresa sa au fost retrase.