Cazul marcajului rutier trasat peste o pisica moarta in mijlocul unui drum din Dolj a ajuns in presa internationala: "Un simbol al lipsei de sensibilitate si al unei cruzimi stupide"

Localnicii s-au aratat nemultumiti de faptul ca angajatii primariei nu au avut preocuparea minima ca macar sa indeparteze cadavrul pisicii din mijlocul drumului, potrivit Digi24. Imaginile au facut rapid inconjurul internetului, provocand indignarea fata de acel gest atat de insensibil fata de o fiinta vie a carei existenta a fost curmata in mod violent."Nu e normal, au gresit, ar fi trebuit sa o duca cel putin pe marginea drumului", spune un localnic indignat. "Trebuia sa opreasca. Sa verifice in ce stare era, poate ca nu era moarta, poate ca era inca in viata. Nu este normal ce au facut", comenteaza o alta femeie citata de publicatia La Stampa Muncitorii s-au "justificat" spunand ca nu este de datoria lor sa mute o pisica moarta. Acum, printre altele, vor trebui sa se intoarca, deoarece forma bietului animal a ramas pe asfalt."Era datoria lor sa verifice daca exista o pisica si in ce stare se afla", explica Alin Golumbeanu, directorul DRDP Craiova, compania care se ocupa de intretinerea drumurilor potrivit publicatiei italiene.A fost deschisa o ancheta . Intre timp, semnalizarea trebuie refacuta.