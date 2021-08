Cazul care a șocat o țară întreagă. O româncă din Marea Britanie și-a ucis bebelușul și a fost la un pas să-i omoare și surioara de 2 ani

Priveghi în loc de botez

Raluca Tagani are 29 de ani și trăiește de mai mulți ani în Regatul Unit al Marii Britanii, mai exact la Belfast, în capitala Irlandei de Nord. Românca avea până mai zilele trecute o familie model și nimic nu ar fi trădat ceea ce urma să se întâmple.Marți, 27 iulie, s-a produs tragedia de care e acuzată femeia. Ea l-ar fi ucis pe fiul ei, Liam O'Keefe, în locuinţa lor din Ardoyne, Belfast, după care ar fi încercat să facă exact același lucru și cu fiica ei de doi ani. Fără niciun motiv, desigur.Vecinii au descoperit crima îngrozitoare și l-au anunțat pe soțul Ralucăi, aflat în acel moment în Anglia. Acesta s-a întors de urgență la Belfast, însă nu a mai avut ce face. Cumplitul moment a fost povestit de Lara, fiica dintr-o altă căsnicie a bărbatului. Micuțul ar fi fost înjunghiat în repetate rânduri cu un cuțit de bucătărie și nu a avut nicio șansă. Apoi, femeia a trecut la surioara micuțului, pe care de asemenea a înjunghiat-o, însă fetița a supraviețuit, cel puțin deocamdată. Ea se află acum la spital, iar medicii sunt rezervați în privința șanselor sale.„Când a aflat că Liam a murit, a lăsat telefonul și a țipat. L-am ținut în timp ce plângea. Poliția și ambulanța au venit să verifice starea lui. Tatăl meu este un om mare și nu își manifestă niciodată sentimentele. Să-l vezi așa a fost îngrozitor”, a spus Lara, potrivit Daily Mail. Raluca Tagani l-a cunoscut pe actualul soț, Wiliam, în România, în urmă cu trei ani. De atunci, ea s-a mutat în Irlanda de Nord, s-a căsătorit cu el și au avut împreună doi copii. Acum, totul e amintire.Soțul femeii spune că se pregăteau pentru botezul micuțului de numai opt săptămâni. Ei ar fi urmat să vină în România pentru botezul băiețelului. În loc de botez, însă, are parte acum de priveghi.Bărbatul a ținut să le mulțumească vecinilor și întregii comunități pentru tot sprijinul acordat.„Toți vecinii și întreaga comunitate, le mulţumesc pentru tot ajutorul și sprijinul lor, apreciez cu adevărat totul. A ține această priveghere înseamnă pentru mine lumea. Sunt cu adevărat frânt, dar îmi dă puterea să știu că toți oferiţi atât de multă dragoste și sprijin”, a spus el, conform The Sun.Întreaga comunitate s-a mobilizat, iar ursuleţi de pluş au fost lăsaţi în afara grădinii familiei, dar și foarte multe flori. Cazul a șocat realmente în Irlanda de Nord, țară în care până în urmă cu nu foarte mult timp atentatele și violențele IRA erau la ordinea zilei. Însă niciodată țintele nu au fost copiii mici.În ce o privește pe Raluca Tagani, după crimă a fost dusă și ea la spital, iar de aici la închisoare, unde va sta pe întreaga durată a cercetărilor și a procesului, care va începe pe 27 august la Belfast. În acest moment, românca este acuzată de crimă și tentativă de crimă și riscă să-și petreacă tot restul vieții la închisoare.