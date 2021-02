Un barbat din Iasi a gasit 5.000 de euro uitati intr-un bancomat. Ai cui erau, de fapt, banii

Potrivit adevarul.ro , ieseanul in varsta de 50 de ani a mers la un bancomat pentru a retrage o suma de bani, iar cand a ajuns acolo a observat in fanta de eliberare a banilor, peste 5.000 de euro.Imediat dupa ce a vazut banii in bancomat, ieseanul a sunat la Politie si i-a informat pe reprezentantii bancii. Pentru gestul sau, barbatul a primit din partea Politiei o scrisoare de multumire pentru implicarea civica in situatia data.Potrivit sursei amintite, politistii au facut verificari si a reiesit ca e vorba de un barbat care a depus la bancomat o suma mai mare decat cea acceptata de aparat, transferul fiind respins, iar tranzactia anulata. Barbatul nu a observat ca operatiunea nu a fost finalizata, uitand si cardul in bancomat. Ulterior, mai arata adevarul.ro , dupa constatarea lipsei cardului, a revenit la unitatea bancara, situatia fiind clarificata.