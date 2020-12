Ce a raspuns Valeriu Gheorghita, intrebat de la ce varsta se face vaccinul anti-COVID si cat tine imunitatea

"Deocamdata inca nu exista un raspuns clar conturat, mai este nevoie de date, dar este posibil sa fie o imunitate de lunga durata, in orice caz mai lunga decat imunitatea pe care o da trecerea prin boala propriu-zisa", a afirmat Valeriu Gheorghita.Despre varsta de la care se va incepe vaccinarea, Valeriu Gheorghita nu a putut da un raspuns clar."Inca nu este clar de la ce varsta se va face vaccinarea populatiei. In mod sigur Agentia Europeana a Medicamentului va emite niste recomandari si e posibil sa fie vorba de populatia cu varsta de peste 18 ani. In Marea Britanie s-a inceput de la 16 ani. In orice caz, datele sunt evaluate acum de experti", a precizat medicul.CITESTE SI: Daune morale de 50.000 de lei pentru o ieseanca atacata pe strada de 15 caini maidanezi