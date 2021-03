Recorder: Datele despre vaccinare care au inflamat anumite "cercuri": rude ale militarilor bagate in fata si persoane din categoria a treia imunizate inaintea medicilor

Peste 7.000 de persoane s-au vaccinat mai devreme decat ar fi avut dreptul.

Peste 4.000 dintre acestea au fost imunizate in locul bolnavilor cronici, batranilor de peste 65 de ani si chiar inaintea unor cadre medicale, desi era vorba despre persoane din populatia generala.

La Institutul "Matei Bals", din Capitala, s-au vaccinat 131 de persoane, care faceau parte din etapa a III-a, inca din 4 ianuarie, cand campania de vaccinare era la inceput in Romania si zeci de mii de cadre medicale asteptau vaccinul.

La Casa Armatei din Focsani s-au vaccinat peste 100 de persoane din etapa a III-a, iar directorul Spitalului Militar de care apartine centrul admite ca este vorba despre rude ale cadrelor militare.

La Spitalul "Agrippa Ionescu", din Bucuresti, s-au vaccinat 13 persoane din categoria II, in 31 decembrie, desi vaccinarea era deschisa doar cadrelor medicale.

Conform sursei citate, se pare ca este vorba inclusiv despre rude ale militarilor, care au fost vaccinate fara a face parte din categoria corespunzatoare, dar si de alte sute de persoane imunizate inaintea medicilor."A fost o circulara prin care si rudele de gradul I ale personalului medical, in speta ale cadrelor medicale de la Spitalul Militar, au putut fi vaccinate. Rudele de gradul I - sotii, frate, acolo unde locuiesc impreuna. E o completare care a venit prin Ministerul Apararii si cei care au avut centre cum avem noi, destinate militarilor, au avut si aceasta posibilitate: sa isi vaccineze sotiile, sotii...", a declarat Colonelul Vasile Roman, comandant director general al Spitalului Militar din Focsani, potrivit Recorder.ro.Jurnalistii de la Recorder au luat legatura cu Daniel Anghel, purtatorul de cuvant al Ministerului Apararii, care a declarat ca "este surprins" si ca "nu exista o circulara care sa permita rudelor cadrelor militare sa se vaccineze cu prioritate". Florin Citu a declarat miercuri , 10 martie, ca in spatiul public au aparut acuzatii despre persoane vaccinate, desi nu se incadrau in etapa de imunizare. Premierul sustine ca cei care au publicat bazele de date continand aceste informatii ar trebui sa explice daca faptele sunt reale."Inteleg ca se formeaza in opinia publica imaginea ca se vaccineaza persoane care nu trebuiau. Sunt acuzatii grave. Cei care au publicat bazele de date trebuie sa ne explice daca s-a intamplat asa ceva. Eu nu cred ca acele acuzatii sunt reale. Eu nu am nicio problema ca aceste date sa fie prezentate zilnic", a declarat Citu. Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a declarat , marti seara, 9 martie, la TVR 1, ca, in urma publicarii listei tuturor centrelor de vaccinare de catre Ministerul Sanatatii, au ajuns in online locatii ale institutiilor din sistemul de aparare, de ordine publica si ale serviciilor."Nu este normal ca ele sa fie publicate cu adrese legat de sistemul de aparare, sistemul de ordine publica, inteleg ca era vorba si de servicii. In ce conditii vezi adresa si constati ca acolo s-au vaccinat niste persoane. In momentul acela te poti astepta ca unii pot veni sa fotografieze, sa filmeze. Nu mi se pare normal sa dam publicitatii astfel de date", a spus Lucian Bode Totodata, ministrul de Interne a recunoscut ca angajatii din MAI s-au vaccinat fara a se programa in platforma."S-a respectat legea. Nu pe platforma oficiala", a spus Bode.