Ce au gasit la locul de munca noii primari si sefi de CJ alesi in septembrie: pile politice in masa, datorii colosale si angajati invizibili

Angajati care nu raspund la telefon

Sporuri de 50% din salariu pentru proiecte europene intarziate cu anii

"Gaura" in bugetul local de 50 de milioane de lei

Litigii cu sutele si un baston de politist

Datorii si cheltuieli salariale uriase

Un birou gol

Cunostintele fostului primar, cetateni de onoare

Succesorii vechilor edili au facut publice starile de fapt chiar in prima saptamana de la preluarea mandatului.In unele cazuri, primirea lor a fost lipsita de respect, sediile institutiilor pe care le conduc fiind lasate in dezordine de cei care le-au parasit cu foarte putin timp in urma.La o saptamana de la instalarea in functie,, sustinea ca institutia pe care a preluat-o sta "foarte rau la majoritatea responsabilitatilor pe care le are, la serviciile pe care le ofera locuitorilor si foarte prost la capitolul comunicare".Pentru a demonstra ca este asa cum spune, primarul s-a filmat sunand la pe numarul de fix de la doua societati subordonate municipalitatii. Edilului nu i-a raspuns nimeni la compartimentul de relatii cu publicul."Societatea Energoterm, care acum este in proceduri de pornire a agentului termic, intarziate de lucrarile de reparatii ale unor retele, are pagina de Facebook , insa contactul prin mesaj te directioneaza pe pagina de web, unde transmiterea da eroare.Iti mai ramane sa suni, insa, asa cum se poate observa in clipul video, dar la Relatii cu clientii nu raspunde nimeni. Culmea, acum cand sunt temperaturi scazute, cand abonatii au nevoie de caldura si cand este obligatoriu sa se cunoasca cum si cand se remediaza problema", a aratat Stefan Ilie.Noul primar din Tulcea sustine ca nici la Societatea Servicii Publice nu i-a raspuns nimeni:"Am dat termen de rezolvare, astazi, 1 noiembrie, iar pentru maine am cerut un referat cu explicatia acestei anomalii. Toate serviciile publice au termen vineri, 6 noiembrie, sa puna la punct comunicarea primara, obligatorie: mesaj si apel cu raspuns la fiecare", mai arata primarul, potrivit caruia unele dintre societatile din subordinea primariei, chiar daca au pagini de Facebook sau site-uri, au o comunicare foarte deficitara., a descoperit ca pentru proiecte europene "intepenite" au fost acordate sporuri de 50%.Vicepresedintele responsabil cu coordonarea proiectelor pe bani europeni, Mircea Malan , a dezvaluit, potrivit ebihoreanul.ro, ca proiectele lasate de fosta conducere sunt putine si modeste ca valoare, dar cu "echipe de management" umflate, chiar si de 11-12 membri, care luau sporuri de 50% din salarii pana si pentru proiecte intarziate ani intregi.Malan a dat si doua exemple, unul fiind al proiectului pentru reabilitarea Cabanei Vadu Crisului, gestionat de Serviciul pentru Arii Protejate. Vicele CJ Bihor a spus ca acest serviciu are 13 angajati, dintre care 3 sunt cu functii de conducere, iar in echipa de proiect au fost pusi nu mai putin de 11 membri, care primeau sporuri de 50% in plus fata de salarii, in conditiile in care valoarea proiectului este de numai 1,1 milioane euro, iar proiectul are o intarziere de 2 ani."La acest proiect exista sporuri de 50% pentru cei 11 membri ai echipei de proiect. Pana luna trecuta valoarea lunara a sporurilor a fost de 28.090 lei lunar. Proiectul este in a 28-a luna de implementare, dar din pacate este cu intarziere de mai bine de 2 ani in demararea procedurilor de achizitie (n.r. - a lucrarilor de constructie propriu-zise), si au mai cerut si o prelungire de 24 de luni", a spus Malan, potrivit ebihoreanul.ro O alta situatie neplacuta cu care s-a confruntat Ilie Bolojan are legatura chiar cu sediul consiliului judetean pe care l-a gasit "ca dupa razboi"."Nu as fi spus nimic daca nu as fi vazut in prima zi cum a arata CJ. Cred ca mai sunt niste poze facute, uitati-va cum aratau holurile acestei institutii si nenorocirea totala lasata... Sigur, cand plecam din birouri putem sa luam tablourile, dar nu trebuie sa smulgem si cuiele, cu tencuiala cu tot, din pereti, si sa predam o institutie ca dupa razboi", a comentat Bolojan, potrivit ebihoreanul.ro.FOTO ebihoreanul.roLa doar o saptamana dupa numirea in functie, Ilie Bolojan anunta ca va face concedieri in institutia din subordine dupa ce a gasit angajati care nu au "obiectul muncii" si o "schema de personal supraincarcata".Citeste si: Locurile din Romania unde castigatorii alegerilor locale "taie in carne vie" printre angajatii institutiilor publice. Concedierile in masa si restructurarile anuntate , reales in 2020, dupa un mandat intre 2008 si 2012, sustine ca in urma unei analize financiare a reiesit ca bugetul orasului are un deficit de aproximativ 50 de milioane de lei. Cu toate acestea, ploiestenii nu vor plati taxe si impozite majorate anul viitor, se arata intr-un comunicat emis de Primaria Ploiesti, potrivit Observatorul Prahovean "Mentenanta serviciului de iluminat public inregistreaza o restanta de 400.000 lei, iar factura pentru iluminatul public are o restanta de 1 milion lei. 1,6 milioane lei reprezinta salariile neplatite la Regia Autonoma de Servicii Publice si 1,7 milioane lei pentru salarii neplatite la S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L..Serviciile pentru dezinfectie si dezinsectie, la nivelul municipiului Ploiesti, inregistreaza o restanta de 150.000 lei.De asemenea, facturile restante pentru utilitatile necesare functionarii bazelor sportive din oras, aflate in administrarea municipalitatii, insumeaza 1,8 milioane lei, iar drepturile salariale restante, neplatite antrenorilor si sportivilor, din cadrul acestor structuri, se ridica la suma de 1,3 milioane lei.La aceste sume se adauga si diferenta de tarif neplatita de la inceputul acestui an si subventia la transportul public, de aprox. 21 de milioane lei.", se arata in comunicat.Totodata, primaria mai noteaza si o subventie la caldura pentru iarna 2019-2020 de 21,7 milioane de lei., anunta pe pagina sa de Facebook ca descoperit dupa prima zi la primarie 835 de litigii, contracte cu cabinete de avocatura platite din 2015 fara rezultate in instanta , datorii de aproximativ 700 de milioane de lei si un baston de politist in biroul primarului.Clotilde Armand a mai transmis ca "mai multi angajati si directori ai primariei lipseau de la serviciu fara motiv" si ca "primaria nu este deloc digitalizata".Cateva zile mai tarziu, dupa o vizita la Compania de Investitii, Clotilde Armanda anunta ca nu a gasit pe nimeni in institutie in timpul orelor de program."In numele transparentei va prezint ce am gasit la Compania de Investitii infiintata de fostul primar: nu era nimeni la munca. Aceasta directie are 40 de angajati si toti sunt de negasit.", a scris Armand pe pagina sa de Facebook., a anuntat in prima conferinta de la instalarea in functie ca institutia pe care a preluat-o are datorii de trei miliarde lei.Totodata, Nicusor Dan a dezvaluit ca 60 de milioane de lei din buget se duc lunar pe cheltuielile salariale pentru cei 25.000 de angajati ai Primariei Generale si institutiilor din subordinea acesteia.Citeste si: Nicusor Dan: Primaria Generala si institutiile din subordine au impreuna 35.000 de angajati. Mai multi directori au demisionat in ziua instalarii noului primar general , judetul Timis, a luat in primire un birou de edil gol. Gheorghe Florin Laza, care a condus timp de 12 ani primaria din Belint, a luat si mobila din birou cu el in momentul in care si-a pierdut functia, scrie ziarul local Timis Online Laurentiu Tirziu a declarat jurnalistilor ca intentia primarului ii era cunoscuta si ca a avut mobilier nou imediat dupa investire:"Eu stiam de intentia lui, a spus ca o sa isi ia mobilierul, pentru ca l-a primit in urma cu 12 ani. Am comandat mobila, pe SEAP, si a doua zi dupa investire am avut mobilier in birou. Am avut noroc sa am un mobilier mare, frumos, care dupa patru ani o sa ramana in primarie".Primaria Belint a platit 12.089 lei pe mobila noua, aproape 2.500 de euro: un fotoliu de primar, doua birouri, o masa de sedinte, un dulap biblioraft si o comoda, potrivit Timis Online., a acordat 35 de titluri de cetateni de onoare unor apropiati de-ai sai, pe care ulterior i-a scutit de la plata taxelor si impozitelor locale, la cinci zile dupa ce a pierdut alegerilor locale, in cadrul unei sedinte extraordinare de Consiliu Local, relateaza Monitorul de Botosani Primarul a luat aceasta decizie in ciuda faptului ca secretarul Consiliului Local, Mihaela Chiriac, l-a avertizat ca nu are cadrul legal pentru a face atatia cetateni de onoare, deoarece nu exista un regulament propriu al CL Dimacheni in care sa fie mentionate conditiile de acordare si de retragere a acestor titluri.Avertismentul apare notat in procesul verbal al sedintei de consiliu local in care a fost adoptata hotararea initiata chiar de primar.