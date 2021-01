Paginademedia.ro: Ce au in comun Vacanta Mare, Ionut Cristache si Augusta Lazarov? Sfidarea de lege!

Jurnalistul sustine ca problema la TVR este una structurala, ce tine de zona politica."Cata vreme conducerea Televiziunii publice e numita politic, tot mecanismul functioneaza ca atare si alimenteaza sfidarea", a scris Petrisor Obae.Jurnalistul afirma ca "sfidarea este litera de lege" la TVR si ca fiecare sef si-a adus oamenii sai, fara sa aplica un criteriu de competenta.Petrisor Obae aminteste de mai multe momente in care conducerea TVR a sfidat organele statului, presa, publicul si legea.- Momentul in care presedinte-director general al TVR, Doinea Gradea, a refuzat sa raspunda intrebarilor comisiei parlamentare.- Venirea "pe usa din spatei" a Augustei Lazaroz.- Venirea lui Ionut Cristache la TVR, fara criterii clare.- Alegerea echipei Vacanta Mare pentru Revelion, fara criterii transparente.Petrisor Obae aminteste ca Vacanta Mare si Augusta Lazarov au ajuns la TVR ocolindu-se parerea consiliului de administratie."Cu tot felul de tertipuri (contractul cu Vacanta Mare, de exemplu, a fost spart in bucati - 24.800 de euro pe o firma, restu separate lui Mugur Mihaescu si Vlad Pietreanu. Dupa 25.000 de euro, erau alte reguli)", se arata pe paginademedia.ro.De asemenea, jurnalistul sustine ca singurele solutii pentru schimbarea Televiziunii Nationale sunt depolitizarea numirilor, contracte de management cu obiective si responsabilitati penalizabile si criterii clare pentru toate pozitiile.CITESTE SI: Un senator USR propune desfiintarea Societatii Romane de Televiziune si infiintarea unei "adevarate" televiziuni publice