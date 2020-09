Ce avere are Dorinel Munteanu. Fostul fotbalist candidat la Consiliul Local Galati a raportat un singur bun detinut

Conform declaratiei de avere, Dorinel Munteanu nu are niciun alt bun, in afara de o masina BMW din 2009. Munteanu nu detine conturi in banca si declara ca nu are nicio sursa de venit.La divort, Simona Munteanu, prima sotie a lui Dorinel Munteanu, a ramas cu o mare parte din casele acestuia si a reusit sa il convinga pe fostul international sa semneze o intelegere prin care acesta ii dadea o suma lunara de bani acesteia, sub forma de "prestatie compensatorie". In 2018, femeia l-a dat in judecata pentru neplata sumei, obtinand si o decizie judecatoreasca de executare silita.In 2014, dupa 27 de ani de casnicie, fostul fotbalist a introdus actiunea de divort in instanta si s-a judecat la partaj pentru o avere de 700.000 de euro.Deputatul Catalin Cristache, liderul PMP Galati a anuntat luni, 17 august, ca fostul fotbalist din "Generatia de aur" va candida pe listele PMP la Consiliul Municipiului Galati."Este o bucurie si o onoare pentru noi sa ii oferim oportunitatea de a deschide lista propusa de PMP. pentru Consiliul Municipiului Galati", a scris Catalin Cristache pe Facebook Dorinel Ionel Munteanu, cunoscut si ca "Munti", "Neamtul" sau "Furnica", este un antrenor roman de fotbal si fost jucator. Face parte din "Generatia de aur" a echipei nationale de fotbal a Romaniei, alaturi de alti jucatori, cum ar fi Gica Hagi si Gica Popescu . In martie 2008, a fost decorat cu Ordinul "Meritul Sportiv" clasa a III-a, pentru rezultatele obtinute la turneele finale din perioada 1990-2000 si pentru intreaga activitate.