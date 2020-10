Top 5 cele mai bogate comune din Romania si averile uriase ale primarilor care le conduc

Top 5 cele mai bogate comune din Romania

1. Chiajna, Ilfov

2. Floresti, Cluj

3. Dumbravita, Timis

4. Mogosoaia, Ilfov

5. Cristian, Brasov

In functie de veniturile primariilor din anul 2019, cele mai bogate comune din tara noastra sunt Chiajna (Ilfov), Floresti (Cluj), Dumbravita (Timis), Mogosoaia (Ilfov) si Cristian (Brasov). Chiajna a avut venituri, in 2019, de 79,28 de milioane de lei, Floresti de 64,53 de milioane de lei, Dumbravita de 45,70 de milioane de lei, Mogosoaia - 41,99 milioane de lei si Cristian - 41,95 de milioane de lei, potrivit analizeeconomice.ro Mircea Minea a castigat un nou mandat la Primaria Chiajna, sustinut de PSD si ALDE , devenind astfel pentru a saptea oara primar. Minea administreaza comuna de nu mai putin de 24 de ani, timp in care a acumulat o avere considerabila, detinand numeroase terenuri si cladiri.Mircea Minea declara patru terenuri in Chiajna, unul agricol/intravilan - de 128.325 de metri patrati, si trei extravilane - de 2.490, 1.000, respectiv 17.200 de metri patrati. Mai declara o casa, de 374 de metri patrati, dar si trei anexe, construite in intervalul 1994-2015.Detine o motocicleta Dnepr si, potrivit declaratiei de avere pe care a completat-o in 2020, a instrainat un autoturism, Dacia Duster, pentru care a obtinut 45.000 de lei.Are trei conturi deschise, primul, din 2007, in care declara 216.432 de lei, al doilea, din 2012, in care declara 10.314 euro, iar al treilea, din 2007-2017, de investitii, in care declara 4.286.175 de lei.Veniturile anuale, ca primar al comunei Chiajna, insumeaza 87.833 de lei.Bogdan Pivariu ( PNL ), fostul viceprimar al comunei Floresti, a devenit primar, in urma alegerilor locale din septembrie 2020.Potrivit declaratiei de avere pe care a completat-o in 2020, Bogdan Pivariu declara trei terenuri. Doua sunt intravilane, in Luna de Sus, dobandite in 2012, respectiv 2016, prin cumparare, avand 2.000, respectiv 700 de metri patrati. Mai declara un teren agricol, in Vlaha, dobandit in 2017, prin cumparare, de 6.000 de metri patrati.Detine un apartament, dobandit in 2003, prin cumparare, in Cluj, de 66.59 de metri patrati. Mai declara doua case, in Luna de Sus, una construita in 2014, de 315 metri patrati, si una cumparata in 2016, de 128 de metri patrati.Conduce un Audi A6, fabricat in 2016. A vandut doua masini in ultimul an, pentru care a obtinut, in total, 9.950 de euro.Are doua conturi curente, unul la BRD , in care declara 10.199,24 de lei si unul Revolut, cu 86,98 de lei. Mai are un depozit bancar, deschis la BRD, in care are 26.095,15 lei.Noteaza ca a acordat doua imprumuturi in nume personal, unul catre Pivariu Elena, in valoare de 25.000 de lei, si unul catre Arisanu Dragos Ioan, in valoare de 20.000 de lei.La capitolul datorii, noteaza un imprumut la banca, contractat in 2016, scadent in 2046, in valoare de 225.000 de lei.Veniturile sale anuale declarate, ca viceprimar al Comunei Floresti, insumeaza 87.809 de lei, iar sotia lui, Dalma Pivariu, declara un venit anual de 16.956 de lei, ca medic veterinar.Horia Bugarin ( USR -PLUS) a castigat alegerile locale din septembrie 2020. El este antreprenor, avand o firma de servicii de resurse umane.Potrivit declaratiei de avere din 2020, Horia Bugarin detine 21 de terenuri extravilane, obtinute in intervalul 2013-2016, predominant prin cumparare, avand, in total, circa 19 hectare de teren. Mai declara doua terenuri intravilane, unul dobandit in 2004, prin cumparare, de 643 de metri patrati, si unul dobandit in 2017, tot prin cumparare, de 721 de metri patrati.Detine doua case, una construita in 2005, de 243 de metri patrati, si una cumparata in 2017, de 221 de metri patrati. Are 4 apartamente, cumparate in intervalul 2008-2018, cel mai mic avand 37 de metri patrati, iar cel mai mare 78 de metri patrati. Mai declara un spatiu comercial, o hala metalica, dobandita in 2018, de 152 de metri patrati, si o casa de vacanta, cumparata in 2016, de 91 de metri patrati.Are patru masini. Un Jaguar F-Pace, fabricat in 2017, un Mercedes A clase, fabricat in 2013, un Mini Cooper, fabricat in 2008 si o Toyota Yaris, fabricata in 2019, toate fiind obtinute prin cumparare.Mai declara aur bancar in valoare de 100.000 de euro.Are noua conturi deschise, fie curente, fie depozite bancare, sau fonduri de investitii:1. Cont curent (deschis in 2005) - 46.354 de lei2. Depozit bancar (dechis in 2019) - 290.000 de lei3. Fond de investitii (deschis in 2017) - 2.003.611 de lei4. Fond de investitii (deschis in 2019) - 786.186 de euro5. Cont curent (deschis in 2019) - 1.806 euro6. Fond de investitii (deschis in 2018) - 647.521 de euro7. Fond de investitii (deschis in 1999) - 258.032 de lei8. Fond de investitii (deschis in 2008) - 645.582 de lei9. Fond de investitii (deschis in 2017) - 78.085 de euroMai noteaza ca a acordat doua imprumuturi in nume personal, in valoare de 37.000 de euro, respectiv 25.000 de euro.Horia Bugarin declara venituri anuale de 22.530 de lei, ca administrator al societatii comerciale private IHM Total Consult SRL.Veniturile anuale ale sotiei sale, Gabriela Bugarin, sunt de 20.964 de lei, ca director de HR, la Bega Turism SA si de 31.633 de lei ca director HR la IHM Total Consult SRL.Paul Mihai Nicu Precup conduce primaria Mogosoaia de 16 ani, castigand un nou mandat in urma alegerilor locale din septembrie 2020, candidand din partea PNL.Edilul declara trei terenuri intravilane, unul de 3.829 de metri patrati, obtinut prin cumparare, in 1999, unul de 30.000 de metri patrati, obtinut prin schimb cu Precup Tudor, in 2017, si unul de 238 de metri patrati, obtinut prin cumparare, in 2017, titularul fiind Precup Tudor. Mai declara un teren agricol de 115.000 metri patrati, fiind o donatie din 2018, titularul fiind tot Precup Tudor. Toate terenurile sunt in Mogosoaia.Mai declara un apartament de 50 de metri patrati, in Bucuresti, dobandit in 2019 prin donatie, titularul fiind Precup Tudor.Are doua autoturisme Audi, fabricate in 2007, ambele luate in leasing, dar si o rulota, fabricata in 1992, obtinuta prin cumparare.Are bijuterii in valoare de 70.000 de euro, icoane de 15.000 de euro si tablouri de 320.000 de euro, toate obtinute in intervalul 1990-2005.La categoria bunuri instrainate, trece in declaratia de avere din 2020 un bun instrainat prin licitatie - executare silita, in 2019, in valoare de 95.500 de lei, dar nu precizeaza despre ce este vorba.Are actiuni la 7 firme, astfel:Cardinal Motors SRL - cota 51,07%, 5.555.972 de lei valoare la ziAgora Leasing SRL - cota 40%, in falimentSC Onstage - cota 100%Guji Papirini - cota 100%Milena Press - cota 50%S.C. Efervescent SRL - cota 50%Cardinal Motors Constanta - cota 5%Noteaza si o datorie, un imprumut contractat in 2007, de la Piraeus Bank, in valoare de 3.259.435 de franci elvetieni.Veniturile anuale, ca primar al Comunei Mogosoaia, insumeaza 82.128 de lei.Gicu Cojocaru (PNL) a castigat al doilea mandat la conducerea Primariei Cristian, in urma alegerilor din septembrie 2020.Potrivit declaratiei de avere pe care a completat-o in 2020, detine doua terenuri intravilane, unul in Cristian, dobandit in 2004, prin concesiune, de 716 metri patrati, si unul in Sirnea, dobandit in 2007, prin succesiune, de 7610,40 de metri patrati. Mai declara un teren forestier, dobandit tot in 2007, prin succesiune, de 14.300 de metri patrati, in Dambovicioara. In cazul terenurilor dobandite prin succesiune, are o cota parte de 1/3.Are doua apartamente, unul in Zarnesti, cumparat in 1999, de 60 de metri patrati, iar celalalt in Brasov, cumparat in 2000, de 40 de metri patrati. Mai detine o casa, construita in 2006, de 120 de metri patrati.Detine doua masini, un Audi, fabricat in 2008, si un Volkswagen , fabricat in 2017, ambele cumparate.Noteaza un imprumut bancar, contractat in 2017, scadent in 2022, in valoare de 32.646 de lei.Veniturile sale anuale, ca primar, insumeaza 87.430 de lei, iar sotia lui castiga anual 63.225 de lei, ca inspector ANAF.