Ce fel de oameni erau Ceausestii. Marturiile unor cunoscuti: "Elena era un om cu suflet mic"

Ceauseasca face o criza de nervi

Razbunarea lui Nicolae Ceausescu

Romania va marca la finele lunii decembrie implinirea a 31 de ani de la Revolutia din 1989, ceea ce a echivalat intr-o buna masura cu recastigarea libertatii. Chiar si asa, dupa mai bine de trei decenii, Nicolae Ceausescu a ramas o personalitate controversata.Desi istoria a demonstrat indubitabil ca si-a saracit si expus unor umilinte de neinchipuit propriul popor, Ceausescu ramane, in viziunea unora, cel mai bun presedinte pe care l-a avut tara si singurul om capabil sa duca la bun sfarsit proiecte importante de infrastructura.La aceasta intrebare au incercat sa raspunda numerosi oameni care i-au cunoscut direct, unii dintre ei chiar foarte apropiati de cuplul dictatorial. Printre acestia se numara si Mihai Pacepa, fost adjunct al Departamentului de Informatii Externe (DIE) a Romaniei comuniste si consilier personal al presedintelui Nicolae Ceausescu. Pacepa a zugravit in culori sumbre imaginea celor doi si a oferit o serie de detalii interesante din viata familie Ceausescu in cartea sa "Orizonturi Rosii".Acesta a relatat un episod interesant, elocvent pentru modul in care isi privea Elena Ceausescu propriul popor. Potrivit lui Pacepa, "cea mai iubita fiica a poporului" a ajuns in pragul unei crize de nervi la simpla idee ca Televiziunea Romana ar putea sa isi transmita cele 2 ore de program zilnic in culori. Mai trebuie mentionat si ca Romania si Albania erau singurele tari europene care nu adoptasera televiziunea color.Elena Ceausescu a luat foc atunci cand a surprins o discutie intre Nicolae Ceausescu si Ion Avram, fost ministru al Industriei Grele in perioada comunista. La simplul gand ca oamenii ar putea sa beneficieze de programe color, sotia dictatorului a reactionat vehement."Dar la ce sa ne mai gandim acum, Avrame, la televiziune color? a intrebat Elena. Nu le e de ajuns ca le-am dat cate un televizor in fiecare casa? Oricum, tampitii ar trebui sa se multumeasca cu ceea ce au. De ce sa le bagam in cap ideea cu televiziunea color, Avrame? Ce, ai innebunit?", s-ar fi exprimat Elena Ceausescu, in momentul in care sotul ei si Avram discutau despre viitorul sistem de televiziune care trebuia implementat.Dispretul si chiar ura Elenei Ceausescu fata de propriul popor s-a vazut si din reactia sa la vederea unei cozi, in timpul unei vizite intr-un oras din provincie: "Oare ce au mai gasit sobolanii astia, la ce coada stau?", ar fi spus Elena Ceausescu.In cartea sa, Pacepa a relatat si aspecte din timpul vizitei pe care familia prezidentiala a facut-o in 1978 in Statele Unite ale Americii. Contestat de romanii din diaspora, Nicolae Ceausescu s-a razbunat crunt pe liderii demonstrantilor, a scris fostul consilier. Unul dintre contestatari ar fi avut un " accident " de masina la scurt timp dupa demonstratie, iar fostul presedinte nu a fost deloc strain de asta.Mirela Petcu si arhitectul Camil Roguski au scris cartea "Ceausescu: adevaruri din umbra". Cei doi au prezentat-o pe Elena Ceausescu ca pe o femeie rea, lipsita de scrupule si de sentimente. Roguski a povestit ca fratii lui Nicoale Ceausescu erau tratati urat de Elena, care nu le permitea sa intre in casa ei neinvitati."Fratii lui nu aveau dreptul sa vina la ea acasa decat atunci cand erau chemati. Nici pe nora ei, pe nevasta lui Valentin, nu o primea. Venea cu copilul pana la usa, securistul ii lua copilul si i-l ducea indarat", a scris Roguski. In doua randuri, el i-a schitat o imagine memorabila dictatoarei."Era un om cu suflet mic si foarte rautacioasa. Elena era rautacioasa chiar si cu tatal lui Ceausescu", a mai scris Roguski.