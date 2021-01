Ce salarii incaseaza sefii de la CFR Calatori. Averile declarate de zece dintre cei mai importanti directori

Cu toate acestea, indemnizatiile directorilor CFR nu sunt deloc mici, cu toate ca este o companie de stat care inregistreaza pierderi. Doar in anul 2019, estimarile pierderilor au fost de 431 de milioane de lei.Ziare.com va propune o trecere in revista a indemnizatiilor pe care le incaseaza directorii CFR Calatori, conform declaratiilor de avere completate de acestia in 2020.este director general din ianuarie 2020, astfel ca declaratia de avere este completata pentru anul fiscal 2019, drept urmare nu este mentionata indemnizatia. Totusi, avea venituri anuale de 1.413 lei de la Irma SRL, 108.131 de lei de la Universitatea Politehnica din Bucuresti, pentru activitati didactice si de cercetare, 1.981 de lei de la Universitatea de Arhitectura si Urbanism Ion Mincu, pentru activitati didactice, dar si 8.288 de lei de la Autoritatea Rutiera Romana, ca expert in Comisia de atestare, disciplina si solutionare a contestatiilor., director tractiune - 99.055 de lei anual, adica aproximativ 8.254 de lei pe luna.este director vagoane din noiembrie 2020, astfel ca nu este mentionata indemnizatia de la CFR, fiind vorba despre anul fiscal 2019. Totusi, atunci avea un venit anual de 75.876, fara sa mentioneze unde era angajata., director trafic - venituri anuale de 112.984 de lei, adica o indemnizatie lunara de aproximativ 9.415 lei., director comercial - venituri anuale de 122.329 de lei, adica o indemnizatie lunara de aproximativ 101.194 de lei., director tehnic - venituri anuale de 108.522 de lei, adica o indemnizatie lunara de aproximativ 9.943 de lei., director financiar-contabil - venituri anuale de 97.412 lei, circa 8.117 lei lunar., director contabilitate - 105.444 lei anual, aproximativ 8.787 de lei lunar., director achizitii - 107.074 de lei anual, circa 8.922 de lei lunar., revizor general de siguranta circulatiei - 125.298 de lei anual, aproximativ 10.441 de lei lunar., sef oficiu juridic - 107.107 de lei anual, circa 8.925 de lei lunar.