Ce s-a intamplat in Taiwan dupa ce absolut toti cetatenii au inceput sa poarte masti de protectie

Specialistii considera ca numarul de cazuri de infectare scazut se datoreaza faptului ca toata lumea poarta masti de protectie in spatiile deschise.In 2003, Taiwan a fost grav afectata de virusul SARS, alaturi de Hong Kong si China, motiv pentru care autoritatile au raspuns la amenintarea noului coronavirus imediat dupa aparitia primelor cazuri din China."Taiwan a produs si implementat rapid o lista cu 124 de actiuni pentru a proteja sanatatea publica", scrie JasonWang, medic taiwanez in Jurnalul Asociatiei Medicale Americane.Taiwan a interzis rapid calatoriile spre si din China, productia de masti a fost sporita, la fel si capacitatea de testare. Taiwanezii au pedepsit aspru si pe autorii de fake news, pentru a opri dezinformarea care risca sa induca populatia in eroare."Avand in vedere ca actiunile implementate rapid si eficienta lor au impiedicat o epidemie la scara mare, Taiwan ar putea deveni studiu de caz si pentru alte tari. Guvernul lor a invatat in 2003 de la experienta SARS si a stabilit un mecanism de raspuns pentru sanatatea publicapentru a putea lua masuri in situatii de criza", mai scrie Wang.