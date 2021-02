Ce solutii a gasit Raluca Turcan pentru sustinerea unor proiecte sociale: "Vom acorda sprijin tintit, prin proiecte finantate din fonduri europene"

"Am prezentat astazi, la dezbaterea 'Cum generam schimbari reale pentru cei mai vulnerabili', organizata de ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Cristian Ghinea, cateva dintre proiectele sociale prioritare pe care vrem sa le finantam cu fonduri europene, prin Planul National de Redresare si Rezilienta si prin Programele Operationale.CITESTE SI: Raluca Turcan: Parintii care stau acasa pentru a supraveghea copiii vor primi in continuare sprijinul de la stat de 75% din salariu Campania nationala de evaluare a beneficiilor sociale aflata in derulare ne va oferi o imagine clara asupra grupurilor de persoane vulnerabile din Romania si a nevoilor lor reale. Pe baza acestor informatii, vom eficientiza modul de interventie a statului si vom veni cu raspunsuri tintite", a transmis, joi, ministrul Muncii si Protectiei Sociale pe Facebook Aceasta a mentionat ca, din cei 413.000 de beneficiari reali de venit minim garantat, peste 155.000 sunt copii care traiesc in saracie si care au risc de abandon scolar."Din datele pe care le avem in momentul de fata, din cei 413.000 de beneficiari reali de venit minim garantat, peste 155.000 sunt copii care traiesc in saracie si care au risc de abandon scolar. Programul de sprijin pentru copii, pe care il avem in lucru, se adreseaza atat copiilor din familiile beneficiare de venit minim garantat, cat si celor cu parintii incadrati in munca, dar ale caror venituri ii plaseaza la limita saraciei. Pachetul de sprijin va include atat ajutor material care sa le asigure conditii decente de viata si acces la educatie, cat si servicii medicale, consiliere si mediere", a precizat Raluca Turcan.Ministrul Muncii a mai spus ca un alt proiect pe care doreste sa il finanteze din bani europeni este venitul minim de incluziune."Un alt proiect pe care vrem sa il finantam din bani europeni este venitul minim de incluziune, forma de sprijin care va corela cele trei tipuri de beneficii sociale aplicabile acum: venitul minim garantat, alocatia pentru sustinerea familiei si ajutorul pentru incalzire. De aceasta forma de sprijin ar urma sa beneficieze si persoanele care au o incadrare pe piata muncii, dar ale caror venituri in familie raman la un nivel foarte scazut. Avand in vedere impactul bugetar pe care il presupune, ne-am propus sa identificam si sa folosim oportunitatea finantarii europene", a adaugat Turcan.Totodata, ministrul Muncii a subliniat ca va fi acordat sprijin tintit, prin proiecte finantate din fonduri europene, si altor grupuri vulnerabile, precum varstnicii sau persoanele cu dizabilitati"Vom acorda sprijin tintit, prin proiecte finantate din fonduri europene, si altor grupuri vulnerabile, precum varstnicii sau persoanele cu dizabilitati. De asemenea, digitalizarea institutiilor din subordinea Ministerului Muncii presupune o investitie care poate fi sustinuta prin PNRR.Am convingerea ca parteneriatul cu ONG-urile este esential in implementarea programelor sociale. Am adresat asadar reprezentantilor societatii civile prezenti la dezbaterea de astazi invitatia de a dialoga permanent pentru a gasi impreuna cele mai bune solutii de eficientizare a serviciilor sociale din Romania", a notat Raluca Turcan.