Pasaportul de vaccinare, doar o chestiune de timp? Ce spun expertii despre utilitatea unui astfel de document

Printre primele tari care au sustinut ideea existentei unui pasaport de vaccinare au fost Spania si Grecia, state care traiesc in mare masura de pe urma turismului, care a fost afectat peste tot in lume din cauza pandemiei. Turistii care ar dispune de un astfel de pasaport ar scapa de obligativitatea efectuarii testelor PCR si / sau de carantina.Insa un "pasaport de vaccinare" nu ar folosi doar in turism, ci si muncitorilor sezonieri, dar si in alte numeroase domenii si ar asigura accesul celor care il au in diverse locuri publice. Spre exemplu, titularul unui astfel de "pasaport" ar avea anumite facilitati si in propria tara, avand acces liber in restaurante, cluburi, sau evenimente sportive.Daca ideea are sustinere puternica in tarile sudice, Marea Britanie, Franta si Germania nu sustin ideea unui pasaport de acest gen. In Romania, intrebat despre introducerea unui document prin care sa le fie permis persoanelor vaccinate sa aiba acces in diferite locuri publice, premierul Florin Citu s-a aratat mai degraba rezervat si a lasat de inteles ca nu sustine o astfel de idee."Nu am avut aceasta discutie in Guvern, deci nu este o discutie oficiala. Am vazut discutiile in spatiul public, nu cred ca este momentul. In acest moment suntem in plina campanie de vaccinare, deci nu cred ca este momentul sa discutam despre asa ceva in acest moment", a spus premierul Romaniei.Imunologul Stefan Dascalu, cercetator la Universitatea Oxford, considera ca ideea unui astfel de document nu reprezinta o noutate, in conditiile in care exista tari care si inaintea pandemiei conditionau accesul pe teritoriul lor de efectuarea unor vaccinuri."Ca recomandare de sanatate publica ar fi o chestie buna, iar cel mai important efect ar fi ca ar preveni importul de cazuri noi de COVID-19. La fel de important este ca un astfel de pasaport ar elimina necesitatea testarii si carantinarii. Sigur ca pentru cei care nu vor sau nu pot sa se vaccineze din motive de sanatate ar trebui sa existe in continuare si variante testelor PCR.De altfel, conceptul acesta nu este unul nou, pentru ca exista un astfel de pasaport de exemplu impotriva febrei galbene, cartea galbena, fara de care nu putem intra in anumite tari. Deci ar fi o idee buna, cu conditia sa nu impiedice, ci sa faciliteze deplasarea", a spus Dascalu.Profesor universitar in Statele Unite ale Americii la Iowa University si director al Departamentului de Sanatate Publica din cadrul Universitatii Babes-Bolyai, Razvan Chereches crede ca mai devreme sau mai tarziu, pe masura ce campania de vaccinare va inainta, vor aparea tot mai multe locuri unde un act care dovedeste vaccinarea va fi obligatoriu.CITESTE SI: INTERVIU Cum a ajuns Romania de la "ciuma Europei" la una din putinele tari in care numarul cazurilor de COVID e in scadere. Explicatiile unui expert in sanatate publica "Nu acum, dar mai incolo, dupa ce campania va creste si vor fi vaccinati mai multi oameni, ma astept sa avem si cazuri in care patronii unor restaurante, de exemplu, sa conditioneze accesul clientilor de dovada vaccinarii. Vor exista discutii interminabile, dar pana la urma orice patron de local are dreptul sa-si selecteze clientela, asa ca nu vad ce i-ar opri sa faca asta. La fel, e foarte posibil ca unele state sa conditioneze accesul pe teritoriul lor de dovada efectuarii vaccinului", spune Chereches.Oana Geambasu, expert in sanatate publica, este coordonatoarea unui studiu comandat de Comisia Europeana despre efectele pandemiei. Romanca nu crede ca un astfel de pasaport va deveni realitate in Uniunea Europeana."Nu cred ca s-ar impune in acest moment un astfel de pasaport. Sigur ca sunt tari care au luat in calcule acest lucru, dar nu cred ca va fi adoptat la nivelul Uniunii Europene, chiar daca e posibil sa fie implementat in anumite state. Personal, nu as sustine o asemenea idee, mai ales acum, cand inca ne aflam la inceputul campaniei de vaccinare", a afirmat Oana Geambasu.