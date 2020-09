Ce tara din Europa a reusit sa gestioneaze cel mai bine epidemia de COVID-19

Finlanda are una dintre cele mai scazute rate de infectare de pe continent, relateaza Financial Times. In prezent, in Finlanda sunt raportate zece noi infectii la un milion de persoane, comparativ cu peste 50 de cazuri la un milion, asa cum se intampla in Marea Britanie si in Danemarca.Pekka Nuorti, profesor de epidemiologie la Universitatea din Tampere, precizeaza: "Finlanda are o lunga traditie in raspunsul la crize, iar oamenii tind sa fie uniti atunci cand apare criza. Ceea ce a fost remarcabil atunci cand au fost puse in aplicare restrictiile au fost schimbarile in comportamentul populatiei", observandu-se o reducere in proportie de 75% a contactului fizic dintre oameni. "O pandemie este intr-adevar o oglinda a functionarii si a organizarii intregii societati in ansamblu", a mai adaugat acesta.Expertii spun ca Finlanda a fost ajutata de pozitia sa la periferia Europei si a fost afectata de virus mai tarziu decat unele tari europene.De remarcat este si atitudinea populatiei:"Au fost calmi, in sensul ca pot implementa masuri destul de drastice fara ca cineva sa-i puna la indoiala. Finlanda a fost mai bine pregatita pentru acest lucru decat Suedia", a spus Johan Strang, profesor de studii nordice la Universitatea din Helsinki.In Finlanda sunt implicate multe persoane in urmarirea contactelor, iar dintr-o populatie de 5,5 milioane de locuitori, 2,1 milioane de oameni au descarcat o aplicatie in acest sens, a precizat Mika Salminen, director de securitate sanitara la agentia finlandeza de expertiza in domeniul sanatatii."Speram ca aceste masuri, impreuna cu restrictiile locale si regionale limitate, precum si utilizarea sporita a mastilor vor diminua al doilea val", a adaugat acesta.