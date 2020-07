Ce tari din Europa isi deschid granitele in mijlocul sezonului estival. Restrictiile impuse vizitatorilor

Modul si ritmul in care se redeschid granitele pentru calatoriile internationale raman insa la latitudinea fiecarei tari.Uniunea Europeana a recomandat tarilor membre sa-si redeschida frontierele externe de la 1 iulie pentru vizitatorii din 15 tari din afara blocului comunitar: Algeria, Australia, Canada, Georgia, Japonia, Muntenegru, Maroc, Noua Zeelanda, Rwanda, Serbia, Coreea de Sud, Thailanda, Tunisia, Uruguay si China (desi China este supusa confirmarii reciprocitatii), potrivit Euronews Statele membre nu sunt, insa, obligate legal sa urmeze aceste recomandari.In aceste conditii, reporterii Euronews au intocmit un ghid de de calatorie in tari din Europa care nu sunt neaparat membre ale UE:: Persoanele care vin din Austria, Bulgaria, Republica Ceha, Cipru, Croatia, Elvetia, Germania, Grecia, Insula, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Malta, Norvegia, Slovacia, Slovenia si Ungaria nu sunt supuse carantinei.Persoanele care vin din tarile europene ale Spatiului Economic European si Schengen si nu sunt enumerate mai sus trebuie sa se autoizoleze pentru 14 zile.Zborurile catre Belgia, Franta, Italia, Spania, Germania, Austria, Olanda si Marea Britanie raman suspendate.: Zborurile au fost reluate din 15 iunie. Toti cetatenii si rezidentii europeni sunt eligibili pentru a intra in Albania. Sunt acceptate zborurile din Germania, Italia, Marea Britanie, Serbia, Austria, Grecia si Turcia. Pasagerii vor trece la toate terminalele printr-un tunel pentru dezinfectare si li se va masura temperatura corporala. Pasagerii care au o temperatura mai mare de 37.5 grade C vor fi intervievati de un doctor.: Austria si-a deschis granitele terestre cu Germania, Elvetia, Liechtenstein, Slovacia, Slovenia, Ungaria si Republica Ceha pe 4 iunie. Tara si-a deschid granita cu Italia din 16 iunie, insa pentru regiunea Lombardia a fost emisa o avertizare de calatorie.Nu exista restrictii pentru majoritatea tarilor europene. Doar pasagerii care se intorc din Marea Britanie, Suedia si Portugalia trebuie sa prezinte un certificat medical si sa se autoizoleze.Persoanele care sosesc in Austria "din orice alta tara" trebuie sa prezinte un certificat medical care demonstreaza un raspuns negativ la testarea pentru COVID-19. Certificatul nu poate fi mai vechi de patru zile.Accesul pe cale aeriana este interzis cetatenilor care provin din tari din afara Spatiului Schengen.: Frontierele cu Uniunea Europeana, precum si Marea Britanie si celelalte patru tari Schengen (Elvetia, Liechtenstein, Islanda si Norvegia) s-au redeschis. Nu exista nicio conditie de carantinare sau prezentare a unui certificat de sanatate.: In prezent, frontiera este deschisa doar pentru cetatenii din Croatia, Muntenegru si Serbia. Printre exceptii se numara soferii de marfa, rezidentii si diplomatii.: Bulgaria si-a deschis frontierele la 1 iunie pentru tarile Uniunii Europene, Marea Britanie, San Marino, Andorra, Monaco, Vatican, Serbia si Macedoniei de Nord, precum si pentru lucratorii medicali si membrii familiei cetatenilor bulgari.Calatoriile din Bosnia si Hertegovina si Muntenegru sunt, de asemenea, permise. Turistii din Belgia, Portugalia, Suedia si Marea Britanie trebuie sa se autoizoleze timp de 14 zile.Turistii din celelalte tari trebuie sa depuna o declaratie inspectorului de sanatate de la frontiera care sa ateste faptul ca au fost informati despre masurile impuse la nivelul tarii si despre riscurile asociate COVID-19.: Croatia a reintrodus carantina pentru calatorii din Macedonia de Nord, Serbia, Kosovo si Bosnia de pe 25 iunie in urma izbucnirii unui nou focar de coronavirus in regiune.Frontierele raman deschise pentru cetatenii UE si cei ai Marii Britanii, fara obligatia de a ramane in carantina. Tara a inceput sa isi deschida granitele la jumatatea lunii mai, fara restrictii pentru cetatenii Cehiei, Ungariei, Austriei, Estoniei, Letoniei, Lituaniei, Poloniei, Sloveniei, Germaniei si Slovaciei.: Calatorii din Austria, Bulgaria, Croatia, Republica Ceha, Danemarca, Estonia, Finlanda, Germania, Grecia, Ungaria, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Norvegia, Slovacia, Slovenia si Elvetia nu sunt supusi restrictiilor.Calatorii din Israel, Polonia si Romania trebuie sa prezinte un certificat de sanatate nu mai vechi de trei zile.Calatoriile din alte tari europene sunt permise doar in cazuri exceptionale si necesita aprobarea guvernului.: Granitele cu Austria si Germania s-au redeschis din 5 iunie, iar cu Slovacia si Ungaria din 27 mai, dar cu restrictii. Din 15 iunie, rezidentii cehi si cetatenii UE din statele membre estice si baltice, Finlanda si Norvegia pot calatori fara nicio restrictie. Persoanele sosite din Franta, Italia si Spania trebuie sa prezinte un certificat de sanatate valabil pentru a putea intra. Conditiile de testare si de carantina se vor aplica pentru persoanele care vin din Marea Britanie si Suedia.: Granitele Danemarcei s-au redeschis pentru majoritatea tarilor europene, dar pot interveni modificari. Frontierele cu Suedia si Portugalia sunt inca inchise.: Frontierele pentru tarile baltice s-au deschis pe 15 mai, iar pentru restul tarilor UE, spatiul Schengen si Marea Britanie pe 1 iunie. Prezentarea documentelor si verificarea simptomelor medicale este necesara, iar persoanele venite din tarile cu un numar ridicat al infectiilor vor trebui sa se autoizoleze pentru doua saptamani.: Finlanda a permis accesul calatorilor din Norvegia, Danemarca, Islanda, Estonia, Letonia si Lituania din 15 iunie. Persoanele care sosesc din aceste tari nu vor fi supuse carantinei. Restrictiile pentru Germania, Italia, Austria, Grecia, Elvetia, Slovacia, Slovenia, Ungaria, Liechtenstein, Irlanda, Cipru si Croatia se vor ridica din 13 iulie.Pentru tarile Schengen si pentru Marea Britanie se aplica exceptii pentru motivele "esentiale" precum locul de munca sau familia.: Calatorilor din statele membre ale UE, precum si Andorra, Islanda, Liechtenstein, Monaco, Norvegia, San Marino, Elvetia si Vatican le este permisa intrarea in tara din 15 iunie fara certificat de sanatate si fara carantinare. Persoanelor venite din Spania si Marea Britanie li se solicita carantinarea voluntara.: Pe 15 iunie, Germania a ridicat restrictiile la frontiera pentru calatorii veniti din UE, Elvetia, Norvegia, Islanda, Liechtenstein si Regatul Unit. Autoizolarea pentru 14 zile este obligatorie.: Zborurile internationale sunt permise pe toate aeroporturile din Grecia. Calatorii sunt supusi testarilor aleatorii.: Ungaria si-a deschis frontierele fara restrictii pentru cetatenii Uniunii Europene, Spatiului Economic European (excluzand Regatul Unit) si Elvetia la 21 iunie. Cetatenii sarbi pot intra in Ungaria, iar cetatenii ucraineni pot sta pana la 24 de ore daca nu se indeparteaza mai mult de 30 de kilometri de la granita.Ungaria si-a deschis granita cu Austria, Slovacia, Croatia, Republica Ceha, Slovenia si Serbia pe 12 iunie. Carantinarea nu este obligatorie.: Islanda si-a redeschis granitele pentru calatorii din UE si Marea Britanie pe 15 iunie. Persoanele sunt testate la sosire, iar rezultatele sunt trimise pe telefon.: Autoizolarea pentru 14 zile este obligatorie, cu exceptia persoanelor sosite din Iralnda de Nord.: Italia si-a deschis granitele pe 3 iunie pentru tarile UE, Marea Britanie, spatiul Schengen, Andorra si Monaco. Calatorii care provin din aceste tari sunt supusi carantinei daca se intorc din orice alta tara cu doua saptamani inainte de a ajunge in Italia.: Letonia si-a deschis frontierele cu Estonia si Lituania pe 15 mai.Incepand cu 3 iunie, rezidentii tarilor UE si ale Spatiului Economic European, impreuna Elvetia, pot intra in tara fara sa fie supusi carantinei de 14 zile, daca tara din care au calatorit nu depasete 15 cazuri de infectare pe zi la 100.000 de locuitori timp de 14 zile. De asemenea, se raiu zborurile catre si dinspre tarile europene in care numarul de cazuri la 100.000 de locuitori in ultimele 14 zile este cuprins intre 15 si 25 de cazuri pe zi.Din 1 iulie, cetatenii din Algeria, Andorra, Australia, Canada, Georgia, Japonia, Monaco, Muntenegru, Maroc, Noua Zeelanda, Rwanda, San Marino, Serbia, Coreea de Sud, Tailanda, Tunisia, Uruguay, Vatican pot intra Letonia.: Lituania si-a deschis frontierele pentru cetateni din UE, Spatiul Economic European, Elvetia si Marea Britanie, cu conditia ca incidenta COVID-19 in tara in care locuiesc sa nu depaseasca 25 de cazuri zilnic la 100.000 de locuitori in ultimele 14 zile.Vilnius a introdus obligativitatea izolarii pentru 14 zile pentru cetatenii sau rezidentii lituanieni care se intorc din primele 50 de tari afectate de COVID-19, inclusiv Suedia, Rusia, Belarus, Portugalia si SUA.: Granita cu Germania a fost redeschisa pe 15 mai, iar calatoriile din alte tari europene au fost restrictionate. Calatoriile din afara Europei sunt interzise.: Frontierele cu Germania, Austria, Cipru, Elvetia, insulele italiene din Sicilia si Sardinia, Islanda, Slovacia, Norvegia, Danemarca, Ungaria, Finlanda, Irlanda, Lituania, Israel, Letonia, Estonia, Luxemburg, Republica Ceha, Italia, Franta, Polonia, Spania, Croatia si Grecia s-au redeschid din 1 iulie. Restrictiile pentru toate celelalte destinatii de zbor vor fi ridicate pe 15 iulie.: Accesul in Muntenegru este permis fara carantina pentru persoanele care vin dintr-o tara cu o rata de transmisie mai mica de 25 de cazuri pe zi la 100.000 de locuitori.Calatorii din Albania, Bosnia si Hertegovina, Kosovo, Turcia, Israel, Polonia, Romania, Italia si Ucraina trebuie sa prezinte un rezultat negativ la testarea COVID-19.: Cetatenii UE - inclusiv cetatenii britanici - pot intra in Olanda. Turistii din Marea Britanie si Suedia sunt indemnati sa se autoizoleze timp de 14 zile.: Calatorii din tarile Spatiului Economic European si Schengen cu niveluri medii ale cazurilor de coronavirus pot intra in Norvegid de pe 15 iulie.: Cetatenii tarilor UE si Schengen si pasagerii care sosesc din Marea Britanie, Brazilia, Comunitatea Tarilor de Limba Portugheza, SUA, Canada, Venezuela si Africa de Sud pot intra in Polonia. In prezent, doar calatorii care se intorc din insulele Azore si Madeiras sunt supusi carantinei.: Prim-ministrul Mikhail Mishustin a declarat ca Rusia va accepta intrarea in tara a persoanelor care necesita interventii medicale sau care trebuie sa aiba grija de membrii familiei.: Granitele Serbiei sunt deschise.: Slovacia si-a redeschis granitele pentru Germania, Liechtenstein, Elvetia, Slovenia, Croatia, Bulgaria, Grecia, Cipru, Malta, Estonia, Letonia, Lituania, Finlanda, Norvegia, Danemarca si Islanda din 10 iunie, iar pentru Austria, Ungaria si Republica Ceha din 5 iunie.: Slovenia a redeschis granitele din 15 mai pentru cetatenii veniti din 18 tari, inclusiv Austria, Croatia si Ungaria. Muntenegru si Italia au fost incluse pe aceasta lista incepand cu 15 iunie. Oricine va veni dintr-o tara cu un nivel ridicat de COVID-19 va trebui sa intre in carantina pentru 14 zile.: Spania si-a redeschis granitele pentru statele membre ale UE, tarile din zona Schengen si Marea Britanie pe 21 iunie. Niciunul dintre calatorii veniti din aceste tari nu trebuie sa intre in autoizolare. De asemenea, calatorii sositi din afara UE pot intra in Spania.: Suedia a introdus restrictii la frontiera pentru calatoriile neesentiale din tarile din afara UE si a Socetatii Economice Europene, cu exceptia Regatului Unit si a Elvetiei. Restrictiile au intrat in vigoare la 19 martie si a fost prelungita pana la 7 iulie.: Elvetia si-a redeschis granitele pentru persoanele care se intorc din tarile UE, Marea Britanie, Norvegia, Islanda si Liechtenstein din 15 iunie. De asemenea, guvernul redeschide frontierele pentru lucratorii din tarile noneuropene si din afara Spatiului Economic European din 6 iulie.Intrarea in Elvetia fara permis de sedere sau permis de munca valabil nu este permisa.: Turcia si-a deschis granita pentru calatorii straini, cu exceptia frontierei terestre cu Iranul. Controalul sanitar este necesar.: Incepand cu 8 iunie, calatorii sunt obligati sa intre in carantina timp de 14 zile. Printre cei scutiti de aceste masuri se numara persoanele care se intorc din Irlanda, Insulele Channel sau Insula Man.