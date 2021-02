Cod galben de ceata densa in Bucuresti si mai multe judete din tara. Zonele cu vizibilitate de sub 50 de metri

Citeste si:

Potrivit meteorologilor , pana la ora 8:00, in zona joasa a judetelor Arges, Prahova si Dambovita, dar si in Ialomita, Calarasi, Giurgiu, Ilfov, Teleorman si Municipiul Bucuresti se va semnala local ceata, care determina reducerea vizibilitatii sub 200 de meri.Ceata va persista pana la ora 9:00 in judetele Olt, Dolj, Bacau (zona joasa), Galati, Vrancea (zona joasa), Vaslui, Constanta si Tulcea. In aceste zone, izolat, vizibilitatea va fi redusa, sub 50 de metri.Avertizarile de fenomene periculoase imediate (nowcasting) se emit pentru o perioada de maximum sase ore, precizeaza ANM. La inceputul lunii ianuarie 2021, mai multe accidente rutiere s-au produs pe Calea Turzii din Cluj-Napoca, din cauza cetii. Intr-unul dintre accident au fost implicate cinci masini, iar in altul doua. In urma acestor evenimente, nicio persoana nu a fost ranita, dar pagubele materiale au fost insemnate.