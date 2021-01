Cea mai mare sala polivalenta din centrul tarii se face la Sibiu. Va avea o capacitate de 5.000 de locuri

"Universitatea 'Lucian Blaga' din Sibiu a finalizat la sfarsitul anului 2020 demersurile pentru luarea in administrare a unui teren pentru construirea unui complex sportiv multifunctional destinat activitatilor de invatamant, competitiilor sportive nationale si internationale, dar si unor evenimente precum: simpozioane, manifestari stiintifice si sociale, concerte, festivaluri, expozitii, targuri.Terenul, cu o suprafata de 31.011 mp, luat in administrare de la Academia Fortelor Terestre "Nicolae Balcescu" din Sibiu, este situat pe raza comunei Selimbar, pe Aleea Monumentului. Dupa preluarea terenului, ULBS a facut demersurile pe langa Compania Nationala de Investitii (CNI-SA) in vederea includerii obiectivului de investitii "Construire Complex Sportiv la ULBS, sat Selimbar, comuna Selimbar, jud. Sibiu" in Lista sinteza a subprogramului "Complexuri sportive" aprobata prin Ordinul MLPDA nr. 3961 / 14.10.2020", se precizeaza in comunicatul ULBS.Sala de sport care urmeaza sa fie construita va avea o capacitate de 4.000 de locuri.Sala de sport va ajunge la o capacitate de 5.000 de locuri"Obiectivul de investitii va avea un regim de inaltime de S+D+2E+R, cu o suprafata construita la sol de 8.000 mp, iar sala de sport din cadrul acestui complex va avea o capacitate de 4.000 de locuri, cu posibilitatea de extensie de peste 5.000 de locuri.Complexul sportiv va dispune de spatii interioare destinate activitatilor didactice de sport si educatie fizica, sala de sport pentru competitii nationale si internationale, iar spatiile exterioare vor fi amenajate pentru practicarea fotbalului, tenisului de camp, baschetului, voleiului, handbalului si atletismului. Toate aceste spatii destinate practicarii sportului vor fi realizate in conformitate cu normele federatiilor internationale de specialitate.Complementar activitatilor didactice organizate pentru studenti, complexul sportiv este gandit sa gazduiasca si activitati derulate in cadrul acordurilor de colaborare cu institutiile locale si nationale de profil in vederea organizarii de evenimente de specialitate dedicate elevilor, studentilor, sportivilor amatori si de performanta", se mai arata in comunicat.De asemenea, complexul va sustine pe viitor programul de activitati al taberelor de vara organizate de ULBS, al "Zilelor Portilor Deschise", al actiunilor de popularizare a cunoasterii sau al Festivalului International de Teatru de la Sibiu.Valoarea estimata a investitiei se ridica la peste 18 milioane de euro si va fi finantata din alocatiile bugetare destinate Programului National de Constructii de Interes Public sau Social, derulat de CNI-SA, in baza OG nr. 25/2001.La inceputul acestui an, CNI-SA a intocmit si a publicat, in sistemul national de achizitii publice, caietul de sarcini in vederea atribuirii contractului de servicii pentru elaborarea studiului de fezabilitate pentru acest obiectiv de investitii."Complexul, care va intregi infrastructura universitatii noastre si care este deja de interes, va indeplini doua obiective extrem de importante: pe de o parte va constitui piatra turnanta a parteneriatului cu intreaga comunitate sibiana, iar pe de alta parte, va reprezenta un pilon de baza pentru dezvoltarea parteneriatelor regionale si nationale. Este momentul ca pasii pe care i-a facut pana acum Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu pentru colaborari la nivel regional si national sa capete un contur mai apasat.Acest complex multifunctional, despre care putem observa cu totii ca este de interes pentru comunitate, daca ar fi sa luam in considerare reactiile aparute deja in presa, va reprezenta un punct de cotitura pentru ULBS. Va fi un centru de excelenta al universitatii, dar va fi, in egala masura, si un spatiu care va dezvolta parteneriate si colaborari regionale si nationale", a declarat rectorul ULBS, Sorin Radu.