Ceață densă în cinci județe. Cod galben emis de Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM)

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis o atenţionare nowcasting Cod galben de ceaţă, valabilă până la ora 10.00, în judeţul Suceava: Vatra Dornei, Şaru Dornei, Dorna Candrenilor, Dorna-Arini, Panaci, Poiana Stampei, Coşna. În aceste zone se va semnala ceaţă care reduce vizibilitatea sub 200 de metri, izolat sub 50 de metri.Un alt Cod galben este valabil până la ora 9.30, în judeţele Cluj (Gherla, Căşeiu, Bonţida, Iclod, Jucu, Mica, Mintiu Gherlii, Dej, Cuzdrioara, Câţcău, Vad, Dăbâca), Sălaj (Gâlgău) şi Bistriţa-Năsăud (Beclean, Petru Rareş, Uriu, Ciceu - Mihăieşti). Şi aici, ceaţa va reduce vizibilitatea sub 200 de metri, izolat chiar sub 50 de metri.Până la ora 9.00, se află sub atenţionare Cod galben de ceaţă şi zona depresionară a judeţului Harghita.