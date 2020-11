ANM - 36 de judete sunt sub cod galben de ceata in aceasta dimineata

Conform ANM,pana la ora 9:00 va fi ceata in judetele: Alba - zona joasa, Covasna: Sfantu Gheorghe, Baraolt, Bradut, Batani, Bodoc, Ghidfalau, Valea Crisului, Varghis, Ilieni, Malnas, Arcus; Brasov: zona joasa; Mures: zona joasa; Harghita: Miercurea Ciuc, Toplita, Gheorgheni, Ditrau, Sandominic, Remetea, Joseni, Suseni, Ciumani, Ciucsangeorgiu, Sarmas, Frumoasa, Lazarea, Sansimion, Carta, Siculeni, Mihaileni, Tomesti, Galautas, Ciceu, Sanmartin, Sancraieni, Danesti, Subcetate, Madaras, Tusnad, Santimbru, Voslabeni, Cozmeni, Leliceni, Pauleni-Ciuc, Racu; Sibiu: zona joasa; Tulcea, ConstantaPana la ora 10:00 se vor afla sub avertizare: Caras-Severin: zona joasa; Arad: zona joasa; Bihor: zona joasa; Timis: zona joasa; Hunedoara: Deva, Orastie, Simeria, Ilia, Dobra, Soimus, Geoagiu, Vetel, Rapoltu Mare, Harau, Gurasada, Branisca, Turdas, Bacia, Lapugiu de Jos, Burjuc, Carjiti; Bacau: zona joasa; Galati, Neamt: zona joasa; Vrancea: zona joasa; Vaslui, Olt, Dolj, Mehedinti: zona joasa; Maramures: zona joasa; Cluj: zona joasa; Salaj: zona joasa; Satu Mare: zona joasa; Bistrita-Nasaud: zona joasa; Braila, Ialomita; Arges: zona joasa; Prahova: zona joasa; Buzau: zona joasa; Calarasi, Giurgiu, Ilfov, Dambovita: zona joasa; Teleorman.In toate aceste zone, local, va fi ceata care va determina scaderea vizibilitatii sub 200 m, izolat sub 50 m."Conducatorii auto care se deplaseaza in aceste zone sunt sfatuiti sa sporeasca atentia la volan, sa reduca viteza, sa evite manevrele riscante in trafic , sa foloseasca in mod corespunzator luminile din dotarea autovehiculelor si sa mareasca distanta de siguranta intre vehicule", transmite Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane.Citeste si: Primul aeroport din Europa in care oamenii se vor putea testa inainte de zbor pentru a evita carantina