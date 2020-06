Cei care vor sa conduca Combaterea Discriminarii. Un teolog: "Este o boala homosexualitatea". Un regizor: "La patru statea Tiganu"

Pe cine sustin partidele politice

Pesedistii care candideaza pentru conducerea CNCD

Coalitia PSD de la CNCD

Cei mai controversati candidati

Alti candidati

Colegiul Director este forul decizional in constatarea existentei faptelor de discriminare si de sanctionare a acestora. Este compus din 9 membri, cu mandat de 5 ani si cu rang de secretar de stat, propusi si numiti, in sedinta comuna, de cele doua Camere ale Parlamentului.CNCD este, conform legii, un garant al democratiei si al respectarii drepturilor omului. Din acest motiv,a transms un apel public catre presedintele Klaus Iohannis , premierul Ludovic Orban , grupurile partidelor parlamentare, pentru a asigura Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii (CNCD), relateaza Agerpres.ro Printre candidati se numara actualul presedinte al CNCD,, propus de grupurile parlamentare ale UDMR In 2002, Asztalos Csaba a fost ales membru al Colegiului Director al CNCD, iar in 2005 a devenit presedintele acestei institutii, pentru un mandat de cinci ani. A inceput cel de-al doilea mandat la 26 aprilie 2010.In perioada ianuarie-aprilie 2010 a fost consilier de stat in Cabinetul viceprim-ministrului Bela Marko din Guvernul Boc II.La 12 septembrie 2013, Csaba Asztalos a demisionat din UDMR, spunand:, relateaza hotnews.ro Asztalos a fost si consilier al presedintelui-director general al Rompetrol , intre 2001 si 2005. A absolvit Facultatea de Drept a Universitatii din Oradea si este doctor in drept al Universitatii Bucuresti., cel care a infiintat Agentia Nationala pentru Romi si a fost secretar general al Partidei Romilor, candideaza si el pentru inca un mandat in Colegiul Director, cu sustinerea grupului parlamentar al minioritatilor nationale.este membra in Colegiul Director. A lucrat, din aprilie 2010 pana in ianuarie 2012, la Universitatea "Aurel Vlaicu" din Arad, ca director de programe si strategii accesare fonduri europene si ca cercetator. A mai lucrat ca expert consultant implementare proiect la Facultatea de Stiinte Economice a Universitatii din Oradea, secretar de stat in Agentia Nationala pentru Egalitatea de Sanse intre Femei si Barbati (ANES) din Ministerul Muncii, consultant financiar la o banca si cadru didactic la Colegiul National "Samuil Vulcan" din Beius.A absolvit Facultatea de Drept a Universitatii "Dimitrie Cantemir" din Cluj-Napoca si s-a specializat ulterior in pedagogie la Universitatea din Oradea., avocat, a pus bazele Agentiei Nationale pentru Egalitatea de Sanse si a infiintat Comisia Nationala in domeniul Egalitatii de Sanse intre femei si barbati. Maria Mota, fosta sefa peste femeile democrat-liberale din Gorj, a fost si in trecut secretar de stat, la Ministerul Muncii si a facut parte din BPN-ul PDL la nivel central, fiind totodata sefa femeilor PDL din Capitala.are 11 ani de experienta in lucrul cu comunitatile de romi din Romania si in prezent este facilitator educational intr-un proiect al Consiliului Europei. Ea este sustinuta la CNCD de USR PMP il sustine pe, consilier patriarhal la Biroul de Presa al Patriarhiei Romane, pentru Colegiul Director al CNCD din partea PMP. Intre 2018 si 2019, Mavrichi a fost reprezentantul Patriarhiei in cadrul Grupului Ecumenic de Rugaciune din Parlament.Teolog de profesie, Mavrichi a fost manager de proiect la Asociatia Pro Vita, unul din ONG-urile fondatoare din Coalitia pentru Familie.In aprilie 2013, CNCD s-a autosesizat in cazul senatorului Puiu Hasotti , care facuse un comentariu homofob. "Eu nu am absolut nimic sa le reprosez homosexualilor, ii consider doar niste oameni bolnavi. Homosexualitatea nu este o stare fireasca, nu este o relatie naturala, motiv pentru care, dupa parerea mea, nu are absolut nicio sansa", a zis senatorul.Ionut Mavrichi, dar si Adrian Nastase au semnat atunci o scrisoare publica adresata CNCD, numita "Autodenunt", prin care se solidarizau cu senatorul Hasotti., se preciza in scrisoarea deschisa, scrie Libertatea.ro Printre PSD -istii inscrisi pentru locurile vacante se afla fostul sef al Agentiei Nucleare pentru Deseuri Radioactive,Grama a fost deputat opt ani in Parlament (2008-2016), a absolvit in 1988 Facultatea de Masini si Instalatii Miniere la Institutul de Mine Petrosani, iar dupa Revolutie a mai facut cursuri la Institutul National de Administratie si, in 2009, a absolvit Colegiul National de Informatii., a scris Grama de mana, in cererea de la dosar, consultata de scrie digi24. Senatorul PSD, fostul secretar de stat in Guvernul Dancila si fostul deputat, si-au depus si ei candidatura., fost sef IPJ Timis, propus de PSD pentru sefia Consiliului National de Combatere a Discriminarii, si care a fost achitat, prin prescriere, intr-un dosar de trafic de masini furate a carui ancheta a durat 15 ani, a votat in favoarea unei legi care discrimineaza si care interzice in scoli si in universitati orice referire la identitatea de gen, scrie romania.libera.roSenatorul PSD de Timis a mai trecut prin partidul lui Dan Diaconescu , PPDD, si prin UNPR -ul lui Gabriel Oprea Potrivit CV-ului de pe site-ul Senatului, Diaconu si-a inceput cariera ca ofiter specialist in cadrul I.P.J. Timis-S.C.C.O. (1994 - 2003). A fost directorul unor firme de protectie si paza din Timisoara. In perioada 2015 - 2016 a fost presedinte al Comisiei pentru Invatamant, Stiinta, Tineret si Sport - Camera Deputatilor.Intrebat de Libertatea ce il recomanda pentru postul de presedinte al CNCD, Adrian Diaconu a spus ca activitatea sa de politist.a intrat in Parlamentul European in 2014 din partea Uniunii Nationale pentru Progresul Romaniei (UNPR), iar apoi s-a inscris in PSD.Acesta este absolvent al Colegiul de Studii Strategice si Economia Apararii, Centrul European pentru Studii de Securitate George C. Marshall - Germania si doctor in economie la Academia de Studii Economice din Bucuresti.Pe 14 martie 2019, pozitia Grupului S&D, a fost in favoarea adoptarii unei rezolutii in Parlamentul European care stabilea ca Rusia nu mai e un partener strategic al UE, dar numerosi membri nu au respectat decizia. Printre ei s-a numarat si Doru Frunzulica.La urmatoarele alegeri europarlamentare nu a mai prins un loc eligibil si a fost numit de Viorica Dancila , fosta sa colega din Parlamentul European, seful Departamentului pentru Armamente din MApN.In 2017, Parlamentul a trimis-o in CNCD pe sefa organizatiei de femei PSD Teleorman,. Acum, aceasta candideaza pentru un nou mandat in Consiliul Director. Este apropiata atat de fostul sef PSD, Liviu Dragnea , cat si de ex-premierul Viorica Dancila.Promovarea in aceasta functie s-a facut din pozitia de sefa a femeilor PSD din Teleorman. Tatiana Sandu este nelipsita de la evenimentele OFSD, unde se fotografiaza alaturi de Viorica Dancila.Tatiana Veronica Sandu a absolvit, in 2002, Universitatea de Vest Timisoara. In CV-ul postat pe site-ul Senatului, la investirea in functie, Sandu arata ca a lucrat din 2007 ca director economic la operatorul local de servicii de apa Apa Serv SA Teleorman. Intre anii 1995 si 2007, a lucrat ca functionar public la Administratia Finantelor Publice si Trezoreria Turnu Magurele.a fost si el membru al Colegiului Director al Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii, sustinut de PSD. A fost numit in aceasta pozitie de Camera Deputatilor si Senat, in aprilie 2010, pentru un mandat de 5 ani, mandat reinnoit in anul 2015. Are gradul didactic de profesor universitar. In calitate de cadru universitar, este titular pentru disciplinele Drept international public si mecanisme europene de promovare si protectie a drepturilor omului.este membru in CNCD din 2014, sustinuta de PSD. Conform CV-ului depus la Camera Deputatilor in 2014, este licentiata a Facultatii de Drept Bucuresti si, din 2003, este doctor in Stiinte Juridice.Intre 2001-2003 a fost secretar de stat in Ministerul Sanatatii si Familiei iar, din 2003 pana in 2005, a ocupat functia de vicepresedinte al Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap. Ambele posturi, in Guvernul Adrian Nastase.In 2008, pentru foarte scurt timp, a fost senator de Arges, inlocuindu-l pe Nicolae Vacaroiu care, la jumatatea lunii octombrie, fusese numit de Parlament presedinte al Curtii de Conturi. Intre 2013-2014 a ocupat functia de consilier la Camera Deputatilor - Comisia pentru egalitate de sanse pentru femei si barbati.In 2018, Colegiul Director a decis cu 5 voturi la 4, sa il amendeze cu 2.000 de lei pe presedintele Klaus Iohannis, pentru ca a folosit cuvantul "penali" atunci cand s-a referit la politicienii care ataca si discrediteaza DNA si conducerea acestui parchet.Potrivit surselor Republica.ro , cei cinci care au considerat ca termenul penali reprezinta discriminare sunt Theodora Bertzi , propusa de ALDE , Maria Lazar si, ultimii patru fiind propusi de PSD in Consiliu., care a regizat filmele "Happy End", "Vara s-a sfarsit", scurtmetrajele "Ma cheama Costin" si "Miss Miss Sueno" si a scris scenariu pentru mai multe prodictii, inclusiv primul sezon din serialul, si-a depus candidatura.In scrisoarea de intentie depusa la dosar, Potcoava povesteste ca s-a "nascut intr-un cartier muncitoresc al Bucurestiului" si ca le-a dat porecle copiilor de la bloc.", scrie Potcoava.El povesteste ca la "prestigiosul Lazar", liceul la care invata, el facea parte din categoria celor "fara bani", pentru ca nu il ducea "tata cu masina la scoala " si nici nu ii dadea "multi bani de buzunar". Potcoava se considera sarac, in contextul in care in Romania 150.000 de copii se culca seara flamanzi, iar aproximativ 21,5% dintre copiii romani traiesc intr-o stare severa de saracie - cea mai ridicata rata din UE.Potcoava vorbeste si despre multiculturalism, dar nu in contextul drepturilor si a lipsei de discriminare, ci povesteste ca atunci cand a ajuns in Amsterdam cu "o geanta de 30 si ceva de kilograme, intr-o gara " a gasit "exemplul perfect de multiculturalism", mai precis traia intr-un cartier in care se juca "mult fotbal, sah si remi. Se asculta salsa si reggaeton".Potcoava vrea sa le reaminteasca romanilor ca sunt un popor tolerant si spera ca "poate, copii nostri se vor juca impreuna" cu cei mentionati mai sus.Un alt candidat, cu un dosar neobisnuit, este. Absolvent de Cibernetica la ASE, sustine ca a condus mii de persoane din pozitiile de director pe care le-a ocupat in firme din Braila.In aplicatia sa scrie ca este "cel putin la nivelul oricarui alt candidat la pozitia de membru in Colegiul Director" si expune motivele pe care el considera ca il califica pentru aceasta functie:De asemenea, in CV, Bursuc a notat ca printre aptitudinile sale sociale se afla "ironia si autoironia".este teolog si sociolog roman. A indeplinit functia de secretar de Stat pentru Culte in cadrul Ministerului Culturii si Cultelor (2001-2004). Doctor in teologie, specializarea sociologia religiilor la Universitatea din Srasbourg, Laurentiu Tanase este lector universitar la disciplina sociologia religiilor, Facultatea de Teologie Ortodoxa a Universitatii din Bucuresti. De asemenea, este Presedintele Centrului de Studii si Documentare "Societate, Drept, Religie" din cadrul aceleasi facultati.A fost membru in Consiliul National pentru Studierea Arhivelor Securitatii ( CNSAS ).este la al treilea mandat de presedinte al CNDR, a terminat Facultatea de Jurnalism si Stiintele Comunicarii, Universitatea Bucuresti. Are un master in Istoria ideilor, mentalitatilor si culturii de masa, la Facultatea de Istorie.Ceilalti candidati sunt:(consilier parlamentar la Comisia pentru sanatate si familie de la Camera Deputatilor),(consilier in Guvern),(solista de muzica populara),(consilier superior in corpul de control al prim-ministrului),(fost jurnalist independent),si